Ruben Amorim adresse un avertissement à Rafael Leão

·6·Sport
Ruben Amorim adresse un avertissement à Rafael Leão

L’entraîneur de l’AC Milan, Ruben Amorim, s’est fermement exprimé sur l’avenir de l’attaquant Rafael Leão au club et sa place dans le onze de départ. Selon le technicien, le Portugais devra se battre dans une concurrence sérieuse pour son poste. Selon un rapport de Goal.com.

Selon Goal.com, Rafael Leão a manqué le match amical contre Manchester United en raison d’une blessure. À Wrocław, l’AC Milan a signé une brillante victoire en inscrivant quatre buts sans réponse. Les réalisations de Samuel Chukwueze, Alphadjo Cissé, Gonçalo Ramos et Ruben Loftus-Cheek ont illustré l’excellente forme de l’équipe durant sa préparation.

Rumeurs de transfert et concurrence au sein de l’effectif

Le joueur de 27 ans n’avait pas caché, à la fin de la saison dernière, son souhait de relever un nouveau défi à l’étranger. Des clubs anglais ou espagnols étaient considérés comme ses destinations prioritaires. Pourtant, à seulement deux semaines de la fermeture du mercato, aucune offre concrète n’est encore arrivée.

Selon TMW, Ruben Amorim a évoqué la situation de son joueur : « Je ne pense pas qu’il s’agisse d’une blessure grave, mais je ne peux pas encore dire avec certitude s’il sera prêt ou non. Leão est notre joueur. Nous sommes heureux de l’avoir dans l’équipe, c’est un footballeur précieux. Mais il doit se battre. »

L’état de l’équipe avant la Serie A italienne

Selon l’entraîneur, la concurrence au sein de l’équipe s’intensifie comme jamais. Le jeune Alphadjo Cissé, notamment, donne du fil à retordre au staff par ses performances lors des derniers matchs. Le changement de position d’Alexis Saelemaekers et le retour prochain de Christian Pulisic, eux aussi, renforceront la concurrence sur les ailes.

Rafael Leão est actuellement engagé dans une course contre la montre pour se remettre complètement avant le match d’ouverture de la Serie A italienne contre l’équipe turinoise, prévu prochainement. Si l’attaquant est absent, d’autres joueurs qui se sont distingués pendant les matchs de préparation auront l’occasion de débuter la rencontre.

MilanRuben AmorimRafael LeãoSerie AFootball
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Liverpool a proposé 135 millions d’euros au PSG pour Bradley BarcolaLiverpool a proposé 135 millions d’euros au PSG pour Bradley BarcolaAujourd'hui, 13:20Le FC Barcelone se prépare à accueillir João Cancelo et RodriLe FC Barcelone se prépare à accueillir João Cancelo et RodriAujourd'hui, 12:58Liverpool termine sa préparation par une victoireLiverpool termine sa préparation par une victoireAujourd'hui, 12:34Martin Ødegaard adresse un avertissement à ses rivauxMartin Ødegaard adresse un avertissement à ses rivauxAujourd'hui, 12:19Départ en fanfare : but de Shomurodov, la folle course des buteurs est lancée !Départ en fanfare : but de Shomurodov, la folle course des buteurs est lancée !Aujourd'hui, 12:06La star irlandaise s’est exprimée sans détour sur la victoire d’Islam MakhachevLa star irlandaise s’est exprimée sans détour sur la victoire d’Islam MakhachevAujourd'hui, 12:02
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
La FIFA dévoile les statistiques impressionnantes d'Abduqodir Husanov
La FIFA dévoile les statistiques impressionnantes d'Abduqodir Husanov