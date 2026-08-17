Ruben Amorim adresse un avertissement à Rafael Leão

L’entraîneur de l’AC Milan, Ruben Amorim, s’est fermement exprimé sur l’avenir de l’attaquant Rafael Leão au club et sa place dans le onze de départ. Selon le technicien, le Portugais devra se battre dans une concurrence sérieuse pour son poste. Selon un rapport de Goal.com.

Selon Goal.com, Rafael Leão a manqué le match amical contre Manchester United en raison d’une blessure. À Wrocław, l’AC Milan a signé une brillante victoire en inscrivant quatre buts sans réponse. Les réalisations de Samuel Chukwueze, Alphadjo Cissé, Gonçalo Ramos et Ruben Loftus-Cheek ont illustré l’excellente forme de l’équipe durant sa préparation.

Rumeurs de transfert et concurrence au sein de l’effectif

Le joueur de 27 ans n’avait pas caché, à la fin de la saison dernière, son souhait de relever un nouveau défi à l’étranger. Des clubs anglais ou espagnols étaient considérés comme ses destinations prioritaires. Pourtant, à seulement deux semaines de la fermeture du mercato, aucune offre concrète n’est encore arrivée.

Selon TMW, Ruben Amorim a évoqué la situation de son joueur : « Je ne pense pas qu’il s’agisse d’une blessure grave, mais je ne peux pas encore dire avec certitude s’il sera prêt ou non. Leão est notre joueur. Nous sommes heureux de l’avoir dans l’équipe, c’est un footballeur précieux. Mais il doit se battre. »

L’état de l’équipe avant la Serie A italienne

Selon l’entraîneur, la concurrence au sein de l’équipe s’intensifie comme jamais. Le jeune Alphadjo Cissé, notamment, donne du fil à retordre au staff par ses performances lors des derniers matchs. Le changement de position d’Alexis Saelemaekers et le retour prochain de Christian Pulisic, eux aussi, renforceront la concurrence sur les ailes.

Rafael Leão est actuellement engagé dans une course contre la montre pour se remettre complètement avant le match d’ouverture de la Serie A italienne contre l’équipe turinoise, prévu prochainement. Si l’attaquant est absent, d’autres joueurs qui se sont distingués pendant les matchs de préparation auront l’occasion de débuter la rencontre.