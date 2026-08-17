Liverpool a proposé 135 millions d’euros au PSG pour Bradley Barcola

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Liverpool a proposé 135 millions d’euros au PSG pour Bradley Barcola

Le club anglais de Liverpool a intensifié ses efforts pour recruter l’attaquant du Paris Saint-Germain Bradley Barcola. Selon Foot01, les Reds ont envoyé une offre officielle révisée de 135 millions d’euros pour l’ailier français. Ce montant est nettement supérieur aux précédentes propositions de plus de 100 millions d’euros et montre que la direction du club veut conclure rapidement le transfert. Goal.com le rapporte .

Ce tournant majeur dans les négociations est intervenu le jour du match. L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, n’a pas inscrit Bradley Barcola sur la feuille de match pour la rencontre de Ligue 1 contre Lens. Bien qu’il ait refusé de commenter publiquement l’avenir du joueur, son exclusion totale du groupe indique que les discussions entre les clubs sont entrées dans une phase décisive.

Le prix du transfert et la position du club parisien

La direction du Paris Saint-Germain avait initialement évalué le joueur à 150 millions d’euros. Toutefois, le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, et d’autres dirigeants étudient sérieusement l’offre actuelle afin d’éviter une répétition des longues péripéties liées au transfert de Kylian Mbappé. La proposition de 135 millions d’euros, qui devait d’abord être rejetée immédiatement, est désormais examinée attentivement par les responsables parisiens.

Il se dit également que l’arrivée de la direction d’Amazon dans la structure capitalistique du club a eu une influence positive sur la décision de Liverpool d’effectuer un tel investissement financier. Le fait que le club anglais ne ménage pas ses dépenses pour renforcer son effectif témoigne de ses grandes ambitions sur la scène européenne. Le joueur lui-même souhaiterait poursuivre sa carrière au sein du club de la Mersey.

Les autres prétendants et les projets futurs

Selon les informations parues dans la presse, Arsenal, autre géant de la Premier League anglaise, s’intéresse également au joueur. Toutefois, aucun pourparler officiel n’ayant eu lieu entre le club londonien et le PSG, un transfert vers l’Emirates Stadium ne semble pas réaliste pour le moment. Les négociations entre Liverpool et l’ailier français étant déjà très avancées, les chances des autres prétendants sont jugées faibles.

L’ancien joueur de Lyon, Bradley Barcola, pourrait faire de son transfert de Paris vers l’Angleterre l’une des opérations les plus retentissantes de la fenêtre actuelle des transferts. La direction du PSG devrait prendre une décision finale prochainement, car il est important pour les deux parties de finaliser l’effectif dès le début de la saison.

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Jahongir Tursunov
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