À San Francisco, un événement singulier, important dans l’histoire du développement des technologies d’intelligence artificielle, a été signalé. La société Andon Labs a confié à une intelligence artificielle appelée Claude la gestion d’un magasin de détail. Des employés humains travaillaient également dans cet établissement aux côtés de l’IA. Les spécialistes considèrent ce cas comme un exemple marquant de l’ouverture d’une nouvelle étape dans le développement des technologies modernes. ixbt.com rapporte .

Selon les informations d’ixbt.com, le mois dernier, Claude a décidé pour la première fois de licencier de manière autonome l’un des employés. Cette décision faisait suite aux retards répétés de celui-ci. Il s’est avéré que l’employé n’était pas arrivé à l’heure pour le début de son service, fixé à 17:00, lors de 17 des 23 jours ouvrés.

La première approche de l’intelligence artificielle

Fait intéressant, la technologie moderne n’a pas immédiatement détecté le problème dans le système. Il s’est avéré que les règles et consignes spéciales créées par l’IA pour les employés avaient été effacées de sa mémoire de travail limitée. En conséquence, Claude s’est comporté pendant un certain temps comme un responsable extrêmement indulgent, allant même jusqu’à rassurer les employés en leur disant de ne pas s’inquiéter de leurs retards.

Néanmoins, la situation a fini par changer radicalement et l’IA a évalué sérieusement cette violation des règles. Cela montre que les systèmes automatisés sont désormais capables non seulement de donner des conseils, mais aussi de prendre des décisions autonomes dans le domaine de la gestion des ressources humaines.

L’avis de la direction et les perspectives d’avenir

Selon Lukas Petersxon, dirigeant d’Andon Labs, ce cas est très révélateur et important. Il affirme que si un responsable humain avait occupé ce poste, il aurait licencié l’employé fautif bien plus tôt. C’est pourquoi la décision prise par Claude n’est pas considérée comme contraire à l’éthique ou injuste.

Ce cas se distingue dans l’histoire de l’intelligence artificielle, car c’est la première fois qu’un grand modèle de langage (LLM) assume directement le rôle de responsable et prend de manière autonome la décision de licencier une personne. Il montre clairement à quoi pourrait ressembler l’automatisation des processus de management sur le marché du travail à l’avenir.