La star irlandaise s’est exprimée sans détour sur la victoire d’Islam Makhachev

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La star irlandaise s’est exprimée sans détour sur la victoire d’Islam Makhachev

À Philadelphie, aux États-Unis, s’est achevé le prestigieux « UFC 330 » tournoi numéroté, dont le combat principal a opposé le champion des poids mi-moyens Islam Makhachevà la star irlandaise Ian Machado Garry dans un combat intense de cinq rounds, finalement perdu aux points.

Après cette bataille acharnée dans l’octogone, le combattant de 27 ans a livré une déclaration ouverte et courageuse, reconnaissant sa défaite sans chercher d’excuses et saluant le statut historique de son adversaire.

« Islam, vous êtes une personne formidable » : l’hommage de Garry au champion

L’athlète irlandais a adressé ses sincères félicitations à Islam Makhachev sur les réseaux sociaux et dans les médias :

« Islam, vous êtes une personne formidable et j’ai énormément de respect pour vous. Félicitations sincères pour cette victoire ! Concernant le combat, rien ne m’a surpris. Makhachev méritait pleinement cette ceinture.

Dès que le combattant russe est monté dans notre catégorie de poids, j’ai dit qu’il fallait immédiatement lui donner la possibilité de se battre pour une deuxième ceinture. Même si, au fond de moi, je croyais être meilleur que lui, aujourd’hui, il a remporté une victoire méritée. Je n’ai aucune plainte ni aucune excuse ».

« Un pas en arrière, puis dix en avant » : son message aux fans

Ian Garry a souligné qu’il avait effectué le meilleur camp d’entraînement de sa carrière et s’est montré très confiant pour l’avenir :

  • Un défi face au meilleur adversaire : « C’était le meilleur camp d’entraînement de ma vie. J’ai livré un combat difficile et acharné contre le meilleur combattant livre pour livre de la planète, un homme qui a véritablement marqué l’histoire »;

  • Ses excuses aux fans : « Cette défaite me fera peut-être reculer d’un pas, mais elle sera suivie de dix bonds en avant. Je présente mes excuses à tous mes fans pour ne pas avoir obtenu le résultat escompté. Je vous aime tous ! ».

À noter qu’après cette victoire historique à l’UFC 330, Islam Makhachev est devenu le premier combattant de l’histoire de la promotion à remporter 17 victoires consécutives, dépassant ainsi le record établi de longue date par la légende Anderson Silva.

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Islam MakhachevIan Machado GarryUFCPhiladelphieÉtats-Unis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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