Liverpool termine sa préparation par une victoire

Liverpool s’est imposé 2-0 à domicile face au club italien de Côme lors de son dernier match amical de préparation. La rencontre, disputée à Anfield, a constitué une étape importante pour le géant du Merseyside avant la nouvelle saison de Premier League. Goal.com le rapporte.

Les locaux ont pris le contrôle du match dès la première mi-temps. Les buts de Cody Gakpo et de Jérémy Jacquet, qui disputait sa première rencontre avec l’équipe, ont donné à Liverpool une avance confortable et fixé le score final.

Selon ixbt.com, ce match était la deuxième confrontation entre les deux équipes organisée ce jour-là. La première rencontre, disputée plus tôt dans la journée sur un terrain de la base AXA, s’était achevée sur un score nul et vierge.

Bilan de l’entraîneur et dynamique positive

Après la rencontre, l’entraîneur principal a souligné qu’il était important pour l’équipe de ressentir la confiance d’une victoire avant le début de la saison. Selon lui, quitter le terrain sans avoir encaissé de but et savourer la victoire donnent aux joueurs une confiance supplémentaire.

L’entraîneur a relevé les progrès positifs dans le jeu de l’équipe. Même si la première mi-temps a été plus convaincante que la seconde, les joueurs ont conservé leur discipline tactique jusqu’au bout et terminé la rencontre sans encaisser de but.

Les résultats ont également été positifs sur le plan physique. La plupart des joueurs ont évolué à pleine intensité pendant 80 ou 90 minutes, sans blessure grave ni contracture musculaire.

Les prochaines priorités

Le staff technique n’a toutefois pas caché qu’il restait encore beaucoup de travail à accomplir. Il a notamment insisté sur l’importance d’améliorer la prestation en seconde période et de ne pas perdre sa concentration lorsque les signes de fatigue commencent à apparaître.

La progression de l’équipe dans l’assimilation des consignes tactiques et l’engagement des joueurs sur le terrain ont été salués. Il a été souligné que chaque joueur devait agir avec un maximum de responsabilité à chaque minute et dans chaque action.