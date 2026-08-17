José Mourinho a fait l’éloge des joueurs du Real Madrid

Le Real Madrid a conclu sa préparation estivale par une victoire convaincante contre Schalke 04 à la Veltins-Arena de Gelsenkirchen. Selon Realmadrid TV, cette rencontre a montré que le géant espagnol était sur la bonne voie avant la saison 2026/27, et l’entraîneur José Mourinho s’est dit satisfait de la prestation de ses joueurs. Goal.com le rapporte.

Les actions décisives ont permis aux visiteurs de prendre l’avantage dès les premières minutes. À la sixième minute, Kylian Mbappé a profité d’une erreur de la défense adverse pour ouvrir le score, à l’occasion de sa première apparition lors de la préparation estivale en cours.

L’avantage a rapidement été renforcé. À la 20e minute, Dean Huijsen a repris de la tête un corner tiré par Arda Güler et a placé le ballon au fond des filets, portant l’écart à deux buts. En seconde période, il a transformé en but une passe de Carlos Espí Carreras, entré en jeu, pour sceller la victoire sur le score final de 3-0.

Les commentaires de l’entraîneur sur l’effectif et les nouvelles recrues

Avec trois victoires et un match nul en quatre rencontres amicales de préparation, le Real Madrid affiche des progrès positifs dans son jeu. Après le match, José Mourinho a accordé une interview à Realmadrid TV, au cours de laquelle il a insisté sur la progression collective de l’équipe et l’intégration des nouvelles recrues.

Selon le technicien, le développement collectif est plus important que les évaluations individuelles. « Il est difficile d’évaluer les joueurs un par un pour le moment, car nous progressons en tant qu’équipe », a souligné l’entraîneur, ajoutant que l’effectif du club réunissait uniquement des joueurs de bon, de très bon et d’excellent niveau.

La charge physique et l’approche scientifique

Par ailleurs, les nouvelles recrues Marc Cucurella et Yan Diomande ont fait leurs débuts pendant la rencontre. L’entraîneur a reconnu qu’ils avaient rejoint l’équipe avec le meilleur état d’esprit malgré les conditions difficiles et les doubles séances d’entraînement par fortes chaleurs.

José Mourinho a expliqué qu’il contrôlait strictement le temps de jeu des joueurs. Mbappé et Konaté ont notamment disputé 45 minutes, tandis que Jude Bellingham, Cucurella et Diomande ont joué 30 minutes. Ces décisions n’ont pas été prises au hasard, mais après une analyse scientifique fondée sur les données recueillies.