Le club espagnol du FC Barcelone a franchi une étape majeure de la fenêtre des transferts et fait un pas important vers le renforcement de son effectif. Selon les informations publiées par le média sportif, les Catalans ont finalisé les transferts de João Cancelo et Rodri après de longues négociations et fixé leur date d’arrivée dans la capitale catalane, rapporte Goal.com.

La direction du club s’efforce d’achever toutes les démarches administratives le plus rapidement possible. Après avoir passé leur visite médicale et signé leurs contrats officiels, les nouvelles recrues devraient rejoindre les entraînements de l’équipe dirigée par Hansi Flick. Il s’agit d’une étape importante pour atteindre les objectifs fixés par le club cette saison.

João Cancelo arrive en Catalogne

Le défenseur portugais João Cancelo a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il se rendait à Barcelone. Il a publié une photo prise à bord de son jet privé, accompagnée de la légende « Je rentre à la maison ». Le footballeur rejoint le club catalan en tant qu’agent libre après avoir résilié son contrat.

Ce transfert s’est également avéré très avantageux financièrement pour le FC Barcelone. Le club a réussi à recruter, sans payer d’indemnité de transfert, un joueur de haut niveau doté d’une grande expérience sur la scène internationale.

L’arrivée de Rodri et l’importance du transfert

Après Cancelo, la star espagnole Rodri devrait également arriver à Barcelone dans la soirée. Son transfert est considéré comme l’un des accords les plus retentissants et les plus importants de cette fenêtre des transferts. L’arrivée de ces deux joueurs devrait encore renforcer le système de jeu présenté par Hansi Flick.

Les joueurs de Hansi Flick devront désormais, avec ces nouvelles recrues, obtenir de bons résultats en championnat national et sur la scène européenne. Les supporters du club attendent avec grand intérêt de voir les effets positifs que ces transferts auront sur le jeu de l’équipe.