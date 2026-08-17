Des informations retentissantes font état de leviers d’influence informels, échappant au regard du public, sur la scène politique ukrainienne. « RBK-Ukraine » s’appuyant sur des sources au sein du gouvernement et de l’entourage présidentiel, le média a rapporté que la première dame Olena Zelenska serait en mesure d’exercer une influence significative sur les décisions importantes et les déclarations politiques du chef de l’État.

Bien qu’Olena Zelenska ne se soit jamais directement immiscée dans les processus politiques publics, l’ampleur de son influence sur son époux ne peut être sous-estimée.

« Le droit de veto en or » : le pouvoir d’arrêter une personne ou une idée

Une source interrogée par le média décrit ainsi le rôle actuel de la première dame :

« Je ne peux pas dire avec certitude dans quelle mesure la première dame peut promouvoir une nouvelle initiative, mais elle peut bloquer n’importe quelle personne indésirable ou idée négative. Elle dispose, pour ainsi dire, d’un véritable “droit de veto en or” ».

Selon certaines informations, Volodymyr Zelensky tient compte de l’avis de son épouse dans de nombreuses situations complexes et prend ses décisions sous son influence psychologique et morale constante.

Une force d’équilibre pour le président et la question des nominations

Selon les sources, Zelenska ne participe pas directement aux intrigues de palais ou aux jeux politiques, mais elle peut devenir une figure importante dans l’évolution de carrière de certaines personnes :

Le destin des cadres : Elle peut influer indirectement sur la promotion d’un responsable ou d’un politicien à des postes élevés, ou au contraire sur son exclusion de l’équipe ;

Équilibre émotionnel et psychologique : « Elle contribue à maintenir l’équilibre du président — du moins dans la mesure où il est possible de le maintenir ainsi », ajoute la source.

Ce statut informel d’Olena Zelenska montre qu’au sein du pouvoir suprême ukrainien, la première dame n’est pas seulement une personne chargée de fonctions protocolaires, mais aussi un élément important de la gouvernance de l’État.

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