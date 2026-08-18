Jhon Lucumí : « La Juventus est la plus grande équipe d’Italie »

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Jhon Lucumí : « La Juventus est la plus grande équipe d’Italie »

Le défenseur colombien Jhon Lucumí a officiellement rejoint la Juventus et a accordé sa première interview aux canaux officiels du club turinois. Comme le rapporte Goal.com, le joueur n’a pas caché sa satisfaction d’avoir rejoint l’équipe la plus titrée d’Italie et a souligné qu’il avait hâte de s’adapter rapidement à sa nouvelle équipe. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Ce nouveau transfert suscite un grand intérêt au sein du club et chez ses supporters. Selon Lucumí, la Juventus est l’une des équipes les plus prestigieuses, non seulement du pays, mais aussi d’Europe, et il est prêt à y exprimer pleinement son potentiel.

Sources d’inspiration au sein du collectif et défenseurs légendaires

Le footballeur colombien a également évoqué les joueurs de l’histoire du club turinois qui lui servent de modèles. Selon lui, son compatriote et ancien joueur de la Juventus Juan Cuadrado représente une grande source d’inspiration.

« S’il fallait choisir un défenseur de l’histoire de la Juventus qui m’inspire, je citerais d’abord Juan Cuadrado. Il a fait un travail remarquable ici et, en Colombie, il a été un modèle pour nous tous en jouant dans cette équipe. De plus, de grands défenseurs comme Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci et Andrea Barzagli représentent une référence de très haut niveau pour tous les défenseurs », a déclaré Lucumí.

L’entraîneur principal et les projets à venir

Le joueur a indiqué qu’il se trouvait actuellement à une étape de maturité dans sa carrière et qu’il était convaincu d’avoir fait le bon choix. Il ne doute pas de pouvoir aider l’équipe à atteindre ses objectifs aux côtés de coéquipiers de très haut niveau.

Revenant sur son premier échange avec l’entraîneur, Jhon Lucumí a expliqué qu’ils avaient pour l’instant seulement eu le temps de se saluer, mais qu’il disposait encore de suffisamment de temps pour bien comprendre les exigences du technicien et s’adapter à sa méthode.

Pour conclure, le défenseur s’est adressé aux supporters de la Juventus, affirmant qu’il avait hâte de les retrouver à l’Allianz Stadium. Il a promis de tout donner sur le terrain et de répondre dignement à leur confiance et à leur affection.

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Jahongir Tursunov
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