Rafael Leao proposé à Chelsea à prix réduit

Dans les dernières semaines du mercato, l’attaquant de l’AC Milan Rafael Leao a été proposé de manière inattendue à Chelsea. Selon La Gazzetta dello Sport, la valeur du transfert du Portugais a fortement chuté et il pourrait être recruté pour seulement 34 millions de livres sterling (40 millions d’euros). Goal.com rapporte .

Âgé de 27 ans, l’ailier fait partie des joueurs les plus réguliers et les plus brillants de Serie A au cours de la dernière décennie. Cependant, l’AC Milan est prêt à se séparer de son leader afin d’améliorer sa situation financière et de maintenir son équilibre budgétaire. Le club italien avait d’abord tenté de vendre le joueur à la Roma, mais l’absence d’intérêt du club romain a poussé les représentants du Portugais à contacter d’autres grands clubs européens.

Les autres cadors de Premier League ont renoncé

Au début du mercato estival, Arsenal et Manchester United étaient considérés comme les principaux prétendants à Rafael Leao. Les Gunners, sous la direction de Mikel Arteta, souhaitaient notamment renforcer leur secteur offensif et recherchaient un nouveau joueur après le départ de Leandro Trossard. Cependant, le club londonien a porté son attention sur un autre joueur et a recruté Christos Tzolis en provenance du Club Brugge.

Manchester United avait également manifesté un vif intérêt pour l’ailier portugais. Lors des saisons précédentes, l’arrivée de Matheus Cunha et de Bryan Mbeumo a suffisamment renforcé la concurrence sur les ailes. Les Red Devils ont donc décidé de se retirer de la course au transfert, créant une situation favorable pour Chelsea.

Les ambitions du joueur et un nouveau défi

Au cours de sa carrière, Rafael Leao n’a jamais caché son envie de jouer en Premier League et de relever un défi plus exigeant. Dans une interview précédente, il avait déclaré ouvertement qu’il avait déjà remporté des trophées en Italie et que le moment était venu de changer.

« J’ai besoin d’un nouveau défi. J’ai déjà remporté deux trophées en Italie et j’y ai passé suffisamment de temps », avait déclaré l’ailier au sujet de son avenir. Alors que son départ de l’AC Milan semble quasiment acté, Chelsea pourrait devenir la prochaine étape de sa carrière.