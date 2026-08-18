Changements à la direction de Chelsea : Todd Boehly pourrait vendre sa participation

Un nouveau changement majeur pourrait intervenir à la direction du club londonien de Chelsea. Selon L’Équipe, Todd Boehly et Mark Walter, deux figures de premier plan du groupe des principaux propriétaires du club, envisagent de vendre leurs participations à Clearlake Capital. Cette opération potentielle devrait bouleverser en profondeur la structure de gouvernance du club anglais. À ce sujet, Goal.com rapporte .

À l’heure actuelle, Clearlake Capital détient une participation de contrôle de plus de 61 % dans la structure actionnariale de Chelsea. Le président du club, Todd Boehly, ainsi que Mark Walter, membre du conseil d’administration, possèdent chacun environ 13 % des parts. Le financier suisse Hansjörg Wyss détient également une participation similaire. Selon les informations disponibles, les relations entre Boehly et Clearlake Capital se sont détériorées au fil du temps.

Tensions au sein de la direction et transferts

Malgré les sommes considérables investies sur le marché des transferts ces dernières années, les résultats de l’équipe se sont révélés inférieurs aux attentes de la plupart des observateurs. Dans ce contexte, Todd Boehly a commencé à être présenté comme l’un des principaux responsables des performances décevantes de l’équipe. Après le rachat du club à Roman Abramovich en 2022, Boehly avait également assumé pendant un certain temps les fonctions de directeur sportif. Le fait qu’il ait reconnu ne pas disposer d’une expérience suffisante dans le football a encore renforcé les doutes et les tensions internes au sein de la direction.

Rappelons qu’en 2022, Chelsea a été vendu à des investisseurs américains pour près de 3 milliards d’euros en raison des sanctions imposées à Roman Abramovich. Selon les estimations de la presse anglaise, la valeur du club s’élève aujourd’hui à environ 5,8 milliards d’euros. Si Boehly et Walter vendent leurs participations à Clearlake Capital, cette opération constituera un tournant majeur pour le club après quatre années d’investissements record, de résultats décevants et de désaccords internes.