Ronaldo bat le record Instagram dans la publication de Messi

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Ronaldo bat le record Instagram dans la publication de Messi

Deux grandes stars du monde du football — Cristiano Ronaldo et Lionel Messi — ont une nouvelle fois été associés sur les réseaux sociaux. Cette fois, l’attaquant portugais a établi un record grâce au commentaire laissé sous une publication Instagram de Messi.

Après le décès de Jorge Messi, le père de Lionel Messi, le footballeur argentin a publié un message en hommage à son père sur les réseaux sociaux. Ronaldo a présenté ses condoléances à Messi et à ses proches sous cette publication, souhaitant force et patience à sa famille dans cette période difficile.

Le commentaire, bref mais sincère, n’est pas passé inaperçu auprès des fans. Il a recueilli des millions de mentions « J’aime » en très peu de temps.

Au 16 août, le commentaire de Ronaldo sous la publication de Messi avait recueilli plus de 6,7 millions de mentions « J’aime » Ainsi, il est devenu le commentaire le plus aimé de l’histoire d’Instagram.

Fait intéressant, Ronaldo avait déjà réalisé une telle performance. Un autre de ses commentaires détenait le record du nombre de mentions « J’aime » sur Instagram. Mais la star portugaise a désormais battu son propre record grâce au commentaire laissé sous la publication de Messi.

Cristiano RonaldoLionel MessiInstagram
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Kamola Shuhratova
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