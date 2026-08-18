Milan et la Juventus pourraient encore procéder à un échange de joueurs

À moins d’une semaine du début de la nouvelle saison de Serie A, les grands clubs continuent de faire le point sur leur effectif. Selon Sky Sport, Milan et la Juventus pourraient conclure un échange surprise lors des derniers jours du mercato, impliquant des joueurs qui ne figurent pas dans leurs plans. Goal.com rapporte .

Les deux équipes comptent actuellement des joueurs qui ont perdu la confiance de leur entraîneur ou souhaitent rejoindre un autre club. À Milan, Youssouf Fofana, et à la Juventus, Nico González, pourraient notamment devenir des options intéressantes pour d’autres équipes. La fermeture imminente du mercato devrait accélérer ce type d’accords.

De nouvelles options au milieu et en défense

L’entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, exige deux joueurs compétitifs à chaque poste. Le club turinois a un besoin urgent d’un milieu défensif puissant physiquement, capable de récupérer le ballon dans l’axe et de former un duo avec Manuel Locatelli et Khéphren Thuram.

Franck Kessié était initialement considéré comme le principal candidat. Cependant, après que l’entraîneur de Milan, Ruben Amorim, a inscrit le Français sur la liste des joueurs à vendre, les agents de Youssouf Fofana ont immédiatement contacté la direction de la Juventus pour lui proposer l’ancien joueur de Monaco.

Par ailleurs, le renforcement au poste de défenseur central droitier reste une priorité, puisque Gatti et Rugani devraient quitter l’équipe. Selon Sky Sport, Fikayo Tomori, qui devrait partir de Milan, est redevenu une cible de la Juventus.

Les plans offensifs de Milan et Nico González

De son côté, Milan prévoit également de remodeler son secteur offensif et la zone située derrière Gonçalo Ramos. Seul le maintien de Christian Pulisic semble assuré, tandis que Ruben Loftus-Cheek est aussi envisagé comme une option. Le club recherche toutefois des remplaçants en raison des départs possibles de Christopher Nkunku et de Rafael Leão.

C’est dans ce contexte que l’option Nico González fait son apparition. De retour à la Juventus après la fin de son prêt à l’Atlético de Madrid, l’ailier argentin ne souhaitant absolument pas rester à Turin, ses agents l’ont proposé à Milan. La direction milanaise n’a pas totalement écarté cette possibilité.

Les derniers jours du mercato pourraient constituer pour les deux clubs la dernière occasion de se séparer des joueurs en trop et de renforcer les postes nécessaires.