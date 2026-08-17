Les ventes des smartphones Redmi K100 Pro inférieures aux attentes

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Les ventes des smartphones Redmi K100 Pro inférieures aux attentes

Les premières ventes des smartphones Redmi K100 Pro et K100 Pro Max, issus de la dernière série de flagships de Xiaomi sur le marché chinois, sont en baisse par rapport à la génération précédente. Selon ixbt.com, l’intérêt initial pour les nouveaux appareils est nettement inférieur aux résultats de la série K90 de l’an dernier. Ixbt.com rapporte cette information.

Selon les données fournies par l’agence d’analyse RD Observation, les ventes cumulées des Redmi K100 Pro et K100 Pro Max durant la première nuit et le jour suivant ont atteint environ 65 % du résultat de la série K90 sur la même période. Cela indique que la demande des acheteurs pour les nouveaux flagships a légèrement diminué.

Des écarts entre les modèles

La principale raison de la baisse globale des ventes est le modèle Redmi K100 Pro standard. Durant la période initiale, son volume de ventes n’a représenté que 50 % de celui du Redmi K90 l’an dernier. Autrement dit, le nouveau modèle Pro a enregistré un résultat deux fois inférieur à celui de la génération précédente.

Dans le même temps, la situation du Redmi K100 Pro Max, plus avancé, s’est révélée légèrement meilleure. Cet appareil a réussi à atteindre 85 % des ventes du Redmi K90 Pro Max de l’an dernier. Cela montre que les consommateurs préfèrent davantage la version Max haut de gamme au modèle standard.

Statistiques officielles et évaluation des analystes

Il convient de noter que ces données sont légèrement en contradiction avec les statistiques officielles de Xiaomi. Le 12 août, le dirigeant de l’entreprise Lu Weibing avait annoncé que les ventes du Redmi K100 Pro Max avaient atteint 150 % du résultat de la génération précédente dès le premier jour. Les spécialistes ont toutefois expliqué que les périodes comparées étaient différentes.

Les chiffres présentés par la direction de Xiaomi couvrent la période jusqu’à minuit le 11 août, soit les premières heures suivant la présentation et le début des ventes. L’évaluation de RD Observation couvre quant à elle la première nuit et toute la journée suivante. Cela indique qu’après l’engouement initial, les ventes ont rapidement ralenti.

Rappelons que les smartphones Redmi K100 Pro et K100 Pro Max ont été présentés le soir du 11 août. Les appareils sont équipés de la plateforme phare de Qualcomm : le modèle K100 Pro utilise le Snapdragon 8 Elite Gen 5 V-series, tandis que le Pro Max intègre le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 complet. Parmi leurs principales caractéristiques figurent également de grandes batteries de 8580 et 9070 mA·ch respectivement, ainsi qu’un système audio réglé en collaboration avec Bose. Il ne s’agit pour l’instant que des résultats des premiers jours ; il est donc trop tôt pour tirer des conclusions sur le succès commercial de toute la série.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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