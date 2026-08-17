Marc Cucurella partage ses impressions après ses débuts avec le Real Madrid

Le défenseur espagnol Marc Cucurella a effectué ses débuts tant attendus avec le Real Madrid lors d’un match amical contre l’équipe allemande de Schalke 04. Au Veltins-Arena, le joueur est entré en jeu, a contribué à la préparation de la saison de son équipe, puis a partagé ses impressions positives. Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à Realmadrid TV, Cucurella a souligné sa satisfaction après ces premières minutes tant attendues. Entré en jeu à la 61e minute, l’Espagnol a disputé ses premières minutes avec sa nouvelle équipe, accumulé du temps de jeu et franchi une étape importante dans la conclusion de la préparation estivale du club.

L’adaptation à la nouvelle équipe et l’aide des coéquipiers

Après le coup de sifflet final, le joueur a déclaré : « Je suis très heureux. Je pense que ce fut un excellent match pour nous tous et que nous avons obtenu un bon résultat avant le début du championnat. Ce sont mes premières minutes et je me sens très motivé. L’attente a été longue, mais je retrouve progressivement le rythme des matchs. »

Cucurella a également souligné que ses nouveaux coéquipiers l’avaient aidé à s’adapter rapidement. Selon lui, l’ambiance positive dans le vestiaire se reflète directement sur le terrain, ce qui rend tout plus facile.

Le fruit de plusieurs années de travail

Le défenseur est revenu sur son parcours et les efforts accomplis. À ses yeux, le travail acharné fourni au cours des dernières années n’a pas été vain, et ses succès actuels représentent une juste récompense pour tous les efforts consentis.

« Il y a énormément de travail derrière tout cela et tous les efforts que j’ai consentis au fil des années ont fini par porter leurs fruits », a ajouté le joueur. Il s’est dit heureux de vivre tous ces événements et espère continuer à remporter des trophées et à profiter de cette expérience à l’avenir.

Ainsi, ce match amical de préparation s’est conclu de manière positive, aussi bien pour le club madrilène que pour sa nouvelle recrue. L’équipe aborde désormais la dernière phase de préparation avant les rencontres officielles du championnat.