Le célèbre jeu de tir Doom a été lancé sur la plateforme satellitaire spéciale de RUVDS. Cette expérience inhabituelle a été réalisée dans le cadre des essais ouverts de l’appareil, offrant aux utilisateurs la possibilité de tester leurs propres logiciels directement en orbite. Ixbt.com rapporte également.

Selon ixbt.com, un ordinateur embarqué Raspberry Pi Zero a cette fois été utilisé pour lancer le jeu. La connexion à l’environnement informatique du satellite a été assurée par le système Console Gate, développé conjointement par RUVDS et le bureau d’études « Pyatoe pokolenie ».

Les capacités de la plateforme orbitale

Rappelons que ce satellite, baptisé RUVDSSat1, a été envoyé dans l’espace en février de cette année. Sa mission principale est d’offrir aux développeurs et aux radioamateurs la possibilité de tester leurs programmes dans des conditions spatiales réelles.

Les essais ouverts actuellement lancés constituent la dernière étape de l’exploitation du satellite. Jusqu’à présent, l’appareil n’a pas seulement testé des logiciels : il a également participé à l’établissement d’une liaison avec une plateforme stratosphérique située au-dessus du pôle Nord et aux essais d’un système de sécurité de l’information destiné aux technologies spatiales.

Des essais sur un appareil inhabituel

Le lancement de Doom dans l’espace est devenu l’une des expériences les plus remarquables du projet. De telles expériences montrent clairement dans quelle mesure les plateformes orbitales peuvent s’adapter à l’exécution de solutions logicielles et de tâches complexes.

Selon les experts, de tels projets permettront à l’avenir d’élargir les possibilités de tester dans l’espace divers calculs et solutions technologiques à l’aide de petits satellites.