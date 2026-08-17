Doom dans l’espace : le jeu légendaire lancé sur le satellite de RUVDS

·4·Technologie
Doom dans l’espace : le jeu légendaire lancé sur le satellite de RUVDS

Le célèbre jeu de tir Doom a été lancé sur la plateforme satellitaire spéciale de RUVDS. Cette expérience inhabituelle a été réalisée dans le cadre des essais ouverts de l’appareil, offrant aux utilisateurs la possibilité de tester leurs propres logiciels directement en orbite. Ixbt.com rapporte également.

Selon ixbt.com, un ordinateur embarqué Raspberry Pi Zero a cette fois été utilisé pour lancer le jeu. La connexion à l’environnement informatique du satellite a été assurée par le système Console Gate, développé conjointement par RUVDS et le bureau d’études « Pyatoe pokolenie ».

Les capacités de la plateforme orbitale

Rappelons que ce satellite, baptisé RUVDSSat1, a été envoyé dans l’espace en février de cette année. Sa mission principale est d’offrir aux développeurs et aux radioamateurs la possibilité de tester leurs programmes dans des conditions spatiales réelles.

Les essais ouverts actuellement lancés constituent la dernière étape de l’exploitation du satellite. Jusqu’à présent, l’appareil n’a pas seulement testé des logiciels : il a également participé à l’établissement d’une liaison avec une plateforme stratosphérique située au-dessus du pôle Nord et aux essais d’un système de sécurité de l’information destiné aux technologies spatiales.

Des essais sur un appareil inhabituel

Le lancement de Doom dans l’espace est devenu l’une des expériences les plus remarquables du projet. De telles expériences montrent clairement dans quelle mesure les plateformes orbitales peuvent s’adapter à l’exécution de solutions logicielles et de tâches complexes.

Selon les experts, de tels projets permettront à l’avenir d’élargir les possibilités de tester dans l’espace divers calculs et solutions technologiques à l’aide de petits satellites.

DoomRUVDSEspaceRaspberry PiLogiciels
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Les ventes des smartphones Redmi K100 Pro inférieures aux attentesLes ventes des smartphones Redmi K100 Pro inférieures aux attentesAujourd'hui, 16:24Le smartphone Samsung Galaxy S26 a explosé dans une poche et blessé son propriétaireLe smartphone Samsung Galaxy S26 a explosé dans une poche et blessé son propriétaireAujourd'hui, 15:57Starlink offre Internet gratuitement aux victimes du séisme en IndonésieStarlink offre Internet gratuitement aux victimes du séisme en IndonésieAujourd'hui, 14:50Le prix de remplacement de l’écran du Galaxy Z Fold8 Ultra dévoiléLe prix de remplacement de l’écran du Galaxy Z Fold8 Ultra dévoiléAujourd'hui, 14:23Une IA licencie un employé : premier cas sous la direction de ClaudeUne IA licencie un employé : premier cas sous la direction de ClaudeAujourd'hui, 12:52Le satellite Arktika-M filme une éclipse solaire depuis l’espaceLe satellite Arktika-M filme une éclipse solaire depuis l’espaceAujourd'hui, 10:27
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants
Le Honor Robot Phone fait ses débuts sur un terrain de football : les capacités du smartphone à caméra 4D
Le Honor Robot Phone fait ses débuts sur un terrain de football : les capacités du smartphone à caméra 4D
Tecno présente le premier smartphone sans bordures au monde
Tecno présente le premier smartphone sans bordures au monde