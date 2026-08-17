La Chine met en orbite un nouveau satellite de télédétection terrestre

La Chine a placé avec succès en orbite un satellite de télédétection terrestre depuis le cosmodrome de Taiyuan, dans la province du Shanxi. Selon ixbt.com, le lancement a eu lieu le 17 août à 11 h 02, heure de Beijing (06 h 02, heure de Moscou), et la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) a officiellement confirmé la réussite de la mission. Ixbt.com rapporte .

Ce lancement réussi revêt une importance historique pour la famille de fusées Long March, portant à 664 le nombre total de lancements de cette série. Parallèlement, la fusée CZ-2C a été lancée pour la 88e fois, ce qui constitue son quatrième vol depuis le début de 2026.

Caractéristiques techniques et capacités de la fusée

La CZ-2C utilisée est une fusée à deux étages fonctionnant au propergol liquide. Sa longueur est d’environ 42 mètres et elle est équipée d’une coiffe d’un diamètre de 3,35 mètres. Ce lanceur peut acheminer avec succès jusqu’à 2,85 tonnes de charge utile en orbite terrestre basse.

Bien que la CASC garde secrets le nom exact du véhicule spatial et ses principales missions, les spécialistes soulignent l’importance de ce type d’appareils pour les besoins scientifiques et pratiques du pays. Ces dernières années, la Chine a régulièrement renforcé ses capacités spatiales et met activement en œuvre des programmes dans divers domaines.

Activité spatiale de la Chine et projets à venir

La Chine développe actuellement à un rythme soutenu de vastes réseaux de satellites couvrant l’observation de la Terre, la météorologie, les communications et les systèmes de navigation. Dans le cadre de ses programmes ambitieux, le pays mène également avec succès des projets d’exploration lunaire et interplanétaire.

Rappelons que la République populaire de Chine accroît chaque année son activité spatiale. En 2025, notamment, le pays a battu son propre record national en réalisant au total 92 lancements spatiaux en une seule année.