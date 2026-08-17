L’Inter entame des négociations avec Liverpool pour Curtis Jones

Alors que le mercato estival bat son plein, l’Inter italien a encore intensifié ses efforts pour recruter le milieu de terrain de Liverpool, Curtis Jones. Selon Sport Mediaset et le Corriere dello Sport, les deux parties se préparent à reprendre les négociations dans les prochains jours afin de discuter des conditions de l’accord. Cet intérêt serait notamment lié à l’absence inattendue du joueur lors des derniers matchs amicaux et à son souhait de rejoindre l’Italie. Goal.com informe à ce sujet.

L’absence de Curtis Jones sur la feuille de match lors des rencontres amicales de Liverpool contre Côme avait attiré l’attention des supporters. Le club anglais avait officiellement annoncé que le joueur manquerait ces matchs en raison d’une blessure au genou. Cependant, les médias italiens mettent cette version en doute et affirment que la véritable raison serait différente. Selon certaines sources, la déclaration officielle évoquant des raisons médicales ne serait qu’un prétexte partiellement fondé destiné à dissimuler la situation, tandis que le joueur souhaiterait ardemment rejoindre San Siro.

Le projet de l’Inter avec les joueurs anglais

Si ce transfert se concrétise, Curtis Jones deviendra le prochain joueur anglais de renom à évoluer dans l’équipe milanaise dirigée par Cristian Chivu. L’Inter compte déjà dans ses rangs ses compatriotes John Stones et Djed Spence, qui y jouent avec succès. Le recrutement de joueurs anglais est devenu l’un des axes majeurs de la politique de transferts récente du champion d’Italie.

Formé à l’académie de Liverpool, Curtis Jones envisagerait son avenir non pas dans son club d’enfance, mais en Italie, où il souhaiterait jouer entouré de visages familiers. Malgré cela, un écart important subsiste entre les deux clubs concernant le montant du transfert. La direction de Liverpool réclame environ 40 millions d’euros pour son joueur. Le club milanais hésite toutefois à payer ce prix, car le contrat du milieu de terrain expire l’année prochaine.

Nouvelle offre et négociations

Selon Tuttosport, le prêt de Davide Frattesi à la Lazio a permis à l’Inter de libérer une place dans son effectif et d’ouvrir la voie à l’enregistrement de Curtis Jones. Dans ce contexte, le club milanais prépare une offre officielle de 30 millions d’euros, bonus compris, pour Liverpool. L’Inter espère que l’année de contrat restante du joueur et sa volonté de partir pousseront Liverpool à revoir ses exigences à la baisse.