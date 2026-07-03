Embolo et Ndoy propulsent la Suisse en 1/8es de finale

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Embolo et Ndoy propulsent la Suisse en 1/8es de finale

L'équipe nationale de Suisse a poursuivi son parcours dans le tournoi en battant l'Algérie 2-0 en 1/16es de finale de la Coupe du Monde 2026.

Les Européens ont marqué un but au début de chaque mi-temps. Le destin du match a été scellé par les frappes précises de Breel Embolo et Dan Ndoy.

But rapide d'Embolo

La Suisse a commencé la rencontre avec beaucoup d'intensité et a ouvert le score dès la 10e minute.

Breel Embolo a profité d'une faille dans la défense algérienne pour donner l'avantage à son équipe. La première mi-temps s'est achevée sur un léger avantage suisse.

Ndoy scelle le score en début de seconde période

Après la pause, une seule minute a suffi à la Suisse pour inscrire le deuxième but.

À la 46e minute, Dan Ndoy a trouvé le chemin des filets, portant le score à 2-0. L'Algérie n'a pas réussi à renverser la situation pour le reste du match.

Le prochain adversaire reste inconnu

Cette victoire qualifie la Suisse pour les 1/8es de finale de la Coupe du Monde.

Le prochain adversaire des Européens sera déterminé par le résultat du match Colombie — Ghana.

Coupe du Monde 2026. 1/16es de finale

Suisse — Algérie — 2:0

Buteurs : Embolo, 10; Ndoy, 46.

Suisse : Kobel, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Xhaka, Zakaria (Widmer, 87), Freuler, Xhaka, Ndoy (Ebisher, 87), Manzambi (Okafor, 71), Vargas (Rieder, 71), Embolo.

Algérie : Benbut, Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri, Zerrouki, Bentaleb, Aouar, Maza, Chaibi, Mahrez (Moussa, 71).

La Suisse a réalisé une performance solide en play-off et reste en lice pour le trophée. L'équipe attend désormais un nouveau défi sérieux face à la Colombie ou au Ghana.

SuisseAlgérieBreel EmboloDan NdoyColombie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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