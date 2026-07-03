Liverpool érige une statue à Anfield en mémoire de Diogo Jota et de son frère

Le club anglais de Liverpool a installé un monument spécial sur le site du stade Anfield afin d'immortaliser la mémoire de son ancien attaquant Diogo Jota et de son frère Andre Silva. Ce complexe a été inauguré pour marquer le premier anniversaire du décès du footballeur et de son frère dans un tragique accident de la route en Espagne. Cette initiative est perçue comme un symbole du profond respect du club pour ses joueurs et de sa solidarité avec les supporters. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Ce mémorial, intitulé « Forever 20 », est situé dans la zone de la 97e avenue du stade, près de la tribune principale. C'est précisément à cet endroit que des milliers de supporters avaient déposé des bouquets de fleurs, des écharpes et des lettres de condoléances dans les premiers jours suivant la tragédie. Désormais, ce lieu est devenu un site de pèlerinage officiel pour honorer la mémoire des deux frères, et non plus seulement un lieu de deuil.

La signification symbolique du monument

La statue, réalisée par la célèbre sculptrice Emma Rodgers, incarne plusieurs significations symboliques. La partie centrale du monument rappelle le célèbre signe du « cœur » que Diogo Jota utilisait pour célébrer ses buts. De plus, selon l'angle de vue, les numéros 20 et 30, portés par Diogo Jota et son frère, sont visibles sur la sculpture.

Selon le service de presse du club de Liverpool, les pierres de la base de la statue ont été spécialement apportées de Gondomar, ville natale des deux frères au Portugal. En outre, certains objets laissés par les supporters lors des jours de la tragédie ont été traités à la cire et intégrés à la composition de la statue, symbolisant le lien indéfectible entre les supporters et l'équipe.

Le numéro 20 retiré définitivement

En hommage à la mémoire de Diogo Jota, la direction du club a totalement retiré le maillot numéro 20 pour toutes les équipes (équipe première, équipe féminine et académies). Désormais, aucun joueur de Liverpool ne foulera le terrain sous ce numéro. C'est un cas rare dans l'histoire du club, illustrant la place profonde qu'occupait le joueur dans le cœur de l'équipe et des supporters.

Le communiqué officiel du club stipule : « Le 3 juillet est un jour de lourde perte pour nous. Diogo a joué pour Liverpool avec dévouement et était une personne aimée de tous. Il restera notre garçon portugais ». Les membres de l'équipe, le staff technique et les familles des joueurs ont participé à cet événement pour rendre hommage.

Cette tragédie a été un choc immense pour l'équipe de Liverpool et l'ensemble de la communauté footballistique. Durant sa courte mais brillante carrière, Diogo Jota a marqué de nombreux buts cruciaux sous les couleurs du club de Merseyside. Ce mémorial servira désormais de lieu de rappel pour chaque supporter venant à Anfield des héros qui ont fait partie de l'équipe.