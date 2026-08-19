Le combat du siècle : la date et le lieu du duel entre Anthony Joshua et Tyson Fury révélés

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Le combat du siècle : la date et le lieu du duel entre Anthony Joshua et Tyson Fury révélés

Le super-duel que les passionnés de boxe du monde entier attendaient depuis des années, et que l’on pensait désormais impossible, devient enfin réalité : les deux légendaires champions britanniques, Anthony Joshua et Tyson Fury, vont s’affronter. Après les rumeurs retentissantes annonçant la fin de carrière de Joshua, la date et le lieu de cet affrontement historique ont été dévoilés.

La grande soirée au Madison Square Garden : l’exclusivité du Daily Mail

Selon une information sensationnelle publiée par le prestigieux quotidien britannique Daily Mail tous les accords concernant le combat entre les deux géants des poids lourds ont été conclus :

« Anthony Joshua, ancien détenteur des ceintures IBF, WBA, WBO et IBO, et Tyson Fury, ancien champion WBC et WBA Super, monteront sur le ring le 20 novembre dans la célèbre salle du Madison Square Garden, à New York. »

Extrait du Daily Mail

Bien que l’oncle de Joshua ait annoncé début janvier que le boxeur avait définitivement mis un terme à sa carrière, AJ a décidé de remonter sur le ring pour le plus grand combat de sa carrière face à Fury.

Comparaison des statistiques et des palmarès des deux légendes

Critère

Anthony Joshua

Tyson Fury

Âge / statut

36 ans / ancien champion incontesté et multiple champion

37 ans / « Losing King » et ancien champion

Nombre total de combats

33 (29 victoires, 4 défaites)

37 (34 victoires, 2 défaites, 1 match nul)

Nombre de KO

26 KO (taux de KO élevé)

24 KO

Ceintures détenues

IBF, WBA, WBO, IBO

WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF

Date et lieu du combat

20 novembre, New York (Madison Square Garden)

Derby britannique : le dernier chapitre des poids lourds

Le duel entre le « Roi gitan » (Gypsy King), âgé de 37 ans, et Anthony Joshua, fort de 29 victoires, sera sans aucun doute l’un des affrontements les plus attendus et les plus lucratifs de l’histoire de la boxe professionnelle, non seulement en Grande-Bretagnemais aussi dans le monde entier. Cette confrontation permettra de déterminer quelle légende achèvera véritablement sa carrière sur une victoire.

Selon vous, qui remportera le « combat du siècle » : le puncheur Anthony Joshua ou le rusé et agile Tyson Fury ?

Partagez vos pronostics et vos opinions dans les commentaires, puis relayez immédiatement cette information sensationnelle auprès de tous vos amis passionnés de boxe !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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