ESPN dévoile les 10 meilleurs défenseurs centraux du monde

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ESPN dévoile les 10 meilleurs défenseurs centraux du monde

ESPN a publié son classement des meilleurs défenseurs centraux du football mondial. Pour l’établir, les spécialistes et les experts du football ont principalement évalué la régularité des joueurs durant la saison 2025/26.

Toutefois, le classement ne repose pas uniquement sur les statistiques d’une seule saison : le niveau affiché par les joueurs les années précédentes ainsi que leur participation à la Coupe du monde 2026 ont également été pris en compte.

Comment ESPN a-t-il établi son classement ?

Les spécialistes ont pris en compte plusieurs facteurs pour sélectionner les meilleurs joueurs du monde à chaque poste.

Les principaux critères :

  • le niveau de performance durant la saison 2025/26 ;

  • la régularité au cours de la saison ;

  • la capacité à maintenir un haut niveau sur la durée ;

  • la participation à la Coupe du monde 2026 ;

  • les performances de haut niveau lors des saisons précédentes.

Les joueurs ayant manqué une grande partie de la saison en raison de blessures, mais qui avaient démontré un niveau élevé les années précédentes, n’ont pas été exclus du classement.

Saliba prend la première place

Selon ESPN, le meilleur défenseur central du monde est William Saliba, joueur d’Arsenal et de l’équipe de France.

Le défenseur français s’est hissé en tête grâce à son haut niveau de jeu, sa régularité et sa fiabilité dans le secteur défensif.

Il est suivi par Willian Pacho, du PSG, qui occupe la deuxième place. Un autre défenseur d’Arsenal, Gabriel Magalhães, complète le podium.

Les 10 meilleurs défenseurs centraux du monde

Rang

Joueur

Club

Équipe nationale

1

William Saliba

Arsenal

France

2

Willian Pacho

PSG

Équateur

3

Gabriel Magalhães

Arsenal

Brésil

4

Pau Cubarsí

Barcelone

Espagne

5

Jonathan Tah

Bayern Munich

Allemagne

6

Marquinhos

PSG

Brésil

7

Dayot Upamecano

Bayern Munich

France

8

Virgil van Dijk

Liverpool

Pays-Bas

9

Alessandro Bastoni

Inter Milan

Italie

10

Marc Guéhi

Manchester City»

Angleterre

De grands noms figurent également dans le classement

La liste réunit à la fois des défenseurs expérimentés et de jeunes joueurs qui occupent des places élevées.

En particulier, le jeune défenseur du FC BarcelonePau Cubarsí occupe une remarquable quatrième place. De son côté, Virgil van Dijk, considéré depuis de nombreuses années comme l’un des meilleurs défenseurs du monde, figure au huitième rang.

Le PSG et le Bayern Munich sont représentés par deux joueurs chacun dans ce classement.

Le plus grand sujet de débat : la place de van Dijk

L’un des principaux sujets de discussion du classement pourrait concerner Virgil van Dijk, huitième.

Le Néerlandais est considéré depuis de nombreuses années comme l’un des meilleurs spécialistes du poste de défenseur central. Pourtant, les experts d’ESPN l’ont cette fois classé derrière des joueurs comme Saliba, Pacho et Magalhães.

Cela montre que, dans ce classement, la régularité et l’impact global lors de la dernière saison, plutôt que l’expérience, ont constitué les critères les plus importants.

Quel défenseur auriez-vous placé en première position ?

Même si Saliba occupe la première place du classement ESPN, le débat sur la hiérarchie entre les défenseurs centraux pourrait encore durer longtemps.

Selon vous, Saliba est-il réellement le meilleur défenseur central du monde ? Ou van Dijk, Bastoni ou Upamecano méritaient-ils une place plus élevée ?

Donnez votre avis dans les commentaires et partagez ce classement avec les passionnés de football sur Telegram et les réseaux sociaux.

ESPNWilliam SalibaArsenalPSGBayern Munich
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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