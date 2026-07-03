Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, est à l'aube de succès sans précédent lors de la Coupe du Monde 2026. L'attaquant du Real Madrid domine non seulement la course aux trophées collectifs, mais aussi celle des distinctions individuelles. L'ancien international français Louis Saha, dans une interview accordée à Goal.com, est revenu sur l'état de forme actuel de Mbappé et la manière dont il répond à ses détracteurs. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon Saha, Kylian Mbappé est le candidat principal pour remporter le titre de champion du monde, le Soulier d'Or et le Ballon d'Or lors de ce mondial. S'il atteint ces objectifs, son premier Ballon d'Or en fin d'année serait pratiquement garanti. Ce résultat le placerait encore plus solidement parmi les plus grands joueurs de l'histoire du football mondial.

Concernant sa carrière en club, les deux premières saisons de Mbappé au Real Madrid n'ont pas été aussi fluides que prévu. Bien que l'attaquant, arrivé dans la capitale espagnole en tant qu'agent libre en 2024, affiche des statistiques individuelles impressionnantes (86 buts en 103 matchs), il a manqué de chance concernant les trophées collectifs. Durant cette période, son ancienne équipe, le Paris Saint-Germain, a remporté la Ligue des Champions à deux reprises, tandis que le FC Barcelone a dominé la La Liga espagnole.

Critiques et nouvelle motivation

Louis Saha a qualifié de « bizarres » les critiques adressées à Mbappé. Selon lui, le joueur fait taire tous les doutes par ses performances sur le terrain. « Mbappé joue actuellement en 'mode vengeance' et cela lui convient parfaitement. Il ne se contente pas de marquer, il a prouvé qu'il est un véritable leader capable d'inspirer de jeunes coéquipiers comme Michael Olise, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola », affirme Saha.

Actuellement, Mbappé est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (62 buts). Lors de la Coupe du Monde 2026, il a déjà inscrit 6 buts, égalant ainsi le légendaire Lionel Messi. L'attaquant, qui avait remporté le Soulier d'Or lors du mondial 2022 au Qatar, mène à nouveau la course au titre de meilleur buteur.

L'équipe de France est proche de répéter son succès de 2018 et d'effacer la douleur des médailles d'argent de 2022. Les experts soulignent que la condition physique et la préparation mentale de Mbappé joueront un rôle décisif dans les matchs cruciaux. Si les « Bleus » atteignent la finale et s'imposent, Mbappé pourrait compléter sa collection avec tous les trophées individuels les plus prestigieux.

En conclusion, le bruit et la pression entourant Kylian Mbappé ne font que le rendre plus fort. Selon Louis Saha, l'attaquant brûle d'envie d'écrire l'histoire et est prêt à montrer ses meilleures qualités lors des prochains matchs. Pour les fans de football ouzbeks, l'ascension de Mbappé est tout aussi fascinante, car il inaugure une nouvelle ère en tant qu'étoile la plus brillante du football moderne.