Toutes les caractéristiques techniques du Samsung Galaxy S26 FE dévoilées

Selon des informations exclusives publiées par Android Headlines, toutes les principales caractéristiques techniques du Samsung Galaxy S26 FE, encore officiellement inédit, ont fuité en ligne. Le nouveau modèle devrait attirer l’attention avec un processeur avancé, une batterie haute capacité et un support logiciel de longue durée. Ixbt.com rapporte cette information.

D’après les informations diffusées par des initiés, le smartphone sera équipé d’un écran AMOLED FHD+ de 6,7 pouces. Afin d’améliorer sa résistance, il bénéficiera d’une vitre de protection Corning Gorilla Glass Victus+. L’appareil ne fera que 7,4 millimètres d’épaisseur et son boîtier sera fabriqué en alliage d’aluminium moderne. Il sera également totalement protégé contre l’eau et la poussière selon la norme IP68.

Performances et capacités photo

Le Samsung Exynos 2500 , un processeur moderne fabriqué par Samsung, constituera la base matérielle de l’appareil. Cette puce devrait assurer une grande stabilité aussi bien dans les tâches quotidiennes que dans les applications gourmandes en ressources.

Le panneau arrière accueillera un système photo composé de trois modules : un capteur principal grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels et un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels. La caméra frontale sera équipée d’un capteur de 12 mégapixels.

Nouveautés logicielles et support

Sur le plan logiciel, le Galaxy S26 FE proposera plusieurs fonctions d’intelligence artificielle et multimédias. Il devrait notamment intégrer Audio Eraser pour supprimer les bruits indésirables des enregistrements, My FanCam et Horizontal Lock pour stabiliser parfaitement les vidéos.

L’un des principaux atouts du modèle sera son support logiciel prolongé. Samsung prévoit de fournir régulièrement à ce smartphone non seulement des mises à jour du système d’exploitation, mais aussi des correctifs de sécurité pendant 7 ans.

La batterie offrira une capacité de 4900 mAh et prendra en charge la recharge filaire rapide de 45 W. Le nouveau gadget devrait être proposé dans trois coloris attrayants : Blueberry, Graphite et Pistachio.

Pour l’instant, Samsung garde secrets le prix et la date précise de commercialisation de ce smartphone. Toutefois, selon les observateurs du marché technologique, le nouveau Galaxy S26 FE devrait être officiellement présenté au début du mois de septembre de cette année, dans le cadre du traditionnel salon IFA.