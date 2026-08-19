« Les géants français à l’affût » : Abbosbek se dirige-t-il vers un grand championnat européen ?

·2·Sport
« Les géants français à l’affût » : Abbosbek se dirige-t-il vers un grand championnat européen ?

La brillante étoile de l’équipe nationale d’Ouzbékistan, Abbosbek Fayzullayev, pourrait connaître un tournant inattendu et sensationnel dans sa carrière. Un club de Ligue 1 a entamé des démarches urgentes pour recruter l’ailier ouzbek avant la clôture du mercato estival, mais qu’est-ce qui pourrait empêcher ce transfert ?

Le projet de Strasbourg : pourquoi les Français ont-ils choisi Fayzullayev ?

Selon le prestigieux média français spécialisé dans les transferts — les-transferts.com — et la radio L1, le Racing Club de Strasbourg, pensionnaire de Ligue 1, accélère les négociations au sujet de notre joueur de 22 ans. Le club souhaite renforcer son secteur offensif grâce à la créativité du milieu offensif ouzbek.

Les experts français mettent particulièrement en avant les qualités d’Abbosbek :

« À seulement 22 ans, Fayzullayev possède déjà une grande expérience internationale. Sa capacité à éliminer facilement les défenseurs adverses et à créer des occasions de but pourrait insuffler un nouvel élan à l’attaque de Strasbourg », explique le journaliste de les-transferts.com Yohan Boden.

Situation du joueur et chiffres du transfert

Indicateur

Statistiques d’Abbosbek Fayzullayev

Âge / Poste

22 ans / Ailier droit, milieu offensif

Club actuel

Başakşehir (Turquie)

Contrat en cours

Jusqu’en juin 2030

Statistiques en équipe nationale

35 matchs, 9 buts

Saison en cours

3 matchs, 1 passe décisive

Le principal obstacle au transfert : la position de Başakşehir

Même si le club français souhaite accélérer les négociations, la situation est loin d’être simple. Le contrat de Fayzullayev avec le club turc, qui court jusqu’en 2030, donne un avantage considérable à Başakşehir.

L’équipe française devra donc préparer une offre financière très importante, capable de satisfaire le club turc, afin de parvenir à un accord. Les négociations décisives devraient aboutir avant la clôture du mercato estival.

Selon vous, la Ligue 1 française est-elle le bon choix pour Abbosbek Fayzullayev, ou ferait-il mieux de rester en Turquie ?

Donnez votre avis dans les commentaires et envoyez cette information exclusive à vos amis passionnés de football !

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Les adieux en larmes de Guardiola dans le vestiaire de City révélésLes adieux en larmes de Guardiola dans le vestiaire de City révélésAujourd'hui, 05:56Shohjahon Ergashev lance un défi inattendu à Shahram G‘iyosovShohjahon Ergashev lance un défi inattendu à Shahram G‘iyosovAujourd'hui, 05:50« La prédiction de KO » s’est retournée contre lui : McGregor adresse un message inattendu à Garry« La prédiction de KO » s’est retournée contre lui : McGregor adresse un message inattendu à GarryAujourd'hui, 05:44Xabi Alonso explique pourquoi Austin MacPhee a rejoint le staff de ChelseaXabi Alonso explique pourquoi Austin MacPhee a rejoint le staff de ChelseaAujourd'hui, 01:50Le FC Barcelone a gagné en stabilité sur le terrain grâce au transfert de RodriLe FC Barcelone a gagné en stabilité sur le terrain grâce au transfert de RodriAujourd'hui, 01:16Affaire Manchester City : Richard Masters explique les raisons du retardAffaire Manchester City : Richard Masters explique les raisons du retardAujourd'hui, 00:55
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
La FIFA dévoile les statistiques impressionnantes d'Abduqodir Husanov
La FIFA dévoile les statistiques impressionnantes d'Abduqodir Husanov