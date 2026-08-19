La brillante étoile de l’équipe nationale d’Ouzbékistan, Abbosbek Fayzullayev, pourrait connaître un tournant inattendu et sensationnel dans sa carrière. Un club de Ligue 1 a entamé des démarches urgentes pour recruter l’ailier ouzbek avant la clôture du mercato estival, mais qu’est-ce qui pourrait empêcher ce transfert ?

Le projet de Strasbourg : pourquoi les Français ont-ils choisi Fayzullayev ?

Selon le prestigieux média français spécialisé dans les transferts — les-transferts.com — et la radio L1, le Racing Club de Strasbourg, pensionnaire de Ligue 1, accélère les négociations au sujet de notre joueur de 22 ans. Le club souhaite renforcer son secteur offensif grâce à la créativité du milieu offensif ouzbek.

Les experts français mettent particulièrement en avant les qualités d’Abbosbek :

« À seulement 22 ans, Fayzullayev possède déjà une grande expérience internationale. Sa capacité à éliminer facilement les défenseurs adverses et à créer des occasions de but pourrait insuffler un nouvel élan à l’attaque de Strasbourg », explique le journaliste de les-transferts.com Yohan Boden.

Situation du joueur et chiffres du transfert

Indicateur Statistiques d’Abbosbek Fayzullayev Âge / Poste 22 ans / Ailier droit, milieu offensif Club actuel Başakşehir (Turquie) Contrat en cours Jusqu’en juin 2030 Statistiques en équipe nationale 35 matchs, 9 buts Saison en cours 3 matchs, 1 passe décisive

Le principal obstacle au transfert : la position de Başakşehir

Même si le club français souhaite accélérer les négociations, la situation est loin d’être simple. Le contrat de Fayzullayev avec le club turc, qui court jusqu’en 2030, donne un avantage considérable à Başakşehir.

L’équipe française devra donc préparer une offre financière très importante, capable de satisfaire le club turc, afin de parvenir à un accord. Les négociations décisives devraient aboutir avant la clôture du mercato estival.

Selon vous, la Ligue 1 française est-elle le bon choix pour Abbosbek Fayzullayev, ou ferait-il mieux de rester en Turquie ?

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