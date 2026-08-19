« Al-Nassr » inscrit quatre buts sans ses stars — le festival de João Félix

Arabie saoudite En seizièmes de finale de la Coupe du Roi, une composition surprenante et un festival de buts ont marqué la rencontre. Al-Nassr, basé à Riyad, se déplaçait chez Al-Diriyah sans sa principale star. L’absence du leader de l’équipe Cristiano Ronaldoa-t-elle empêché la victoire ou de nouveaux héros ont-ils émergé ?

Un but rapide et la forte réaction d’Al-Nassr

Le match a commencé par une attaque surprenante des hôtes : dès la 2e minute, l’attaquant de l’Al-Diriyah, Rodriges, a ouvert le score et plongé Al-Nassr dans le doute. Mais les Riyadis ont rapidement repris le contrôle du jeu et répondu par une série de frappes :

« En l’absence de Ronaldo, João Félix a pris les commandes. Son doublé, ainsi que les buts de Simakan et d’Al-Hamdan, ont permis à Al-Nassr de se qualifier pour le tour suivant. »

Coupe du Roi saoudienne : faits du match des seizièmes de finale

Indicateur « Al-Diriyah » « Al-Nassr » Score final 1 4 Buteurs Rodriges (2e) Simakan (11e), João Félix (36e, 68e), Al-Hamdan (37e) Principale absence — Cristiano Ronaldo (hors de la feuille de match) Suite du parcours Éliminé de la compétition Qualification pour les huitièmes de finale

Un effectif étoilé et le prochain tour

Le staff d’Al-Nassr a donné leur chance à des joueurs de premier plan comme Mané, Coman, Simakan ainsi qu’à Iñigo Martínez, arrivé récemment au club. Malgré l’absence de Ronaldo, l’équipe a décroché une large victoire sans difficulté et poursuit son parcours en Coupe.

Pensez-vous qu’Al-Nassr pourra remporter la Coupe du Roi cette saison avec Ronaldo, ou l’équipe sera-t-elle dépassée par ses concurrents ?

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