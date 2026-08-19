« Al-Nassr » inscrit quatre buts sans ses stars — le festival de João Félix

·5·Sport
« Al-Nassr » inscrit quatre buts sans ses stars — le festival de João Félix

Arabie saoudite En seizièmes de finale de la Coupe du Roi, une composition surprenante et un festival de buts ont marqué la rencontre. Al-Nassr, basé à Riyad, se déplaçait chez Al-Diriyah sans sa principale star. L’absence du leader de l’équipe Cristiano Ronaldoa-t-elle empêché la victoire ou de nouveaux héros ont-ils émergé ?

Un but rapide et la forte réaction d’Al-Nassr

Le match a commencé par une attaque surprenante des hôtes : dès la 2e minute, l’attaquant de l’Al-Diriyah, Rodriges, a ouvert le score et plongé Al-Nassr dans le doute. Mais les Riyadis ont rapidement repris le contrôle du jeu et répondu par une série de frappes :

« En l’absence de Ronaldo, João Félix a pris les commandes. Son doublé, ainsi que les buts de Simakan et d’Al-Hamdan, ont permis à Al-Nassr de se qualifier pour le tour suivant. »

Coupe du Roi saoudienne : faits du match des seizièmes de finale

Indicateur

« Al-Diriyah »

« Al-Nassr »

Score final

1

4

Buteurs

Rodriges (2e)

Simakan (11e), João Félix (36e, 68e), Al-Hamdan (37e)

Principale absence

Cristiano Ronaldo (hors de la feuille de match)

Suite du parcours

Éliminé de la compétition

Qualification pour les huitièmes de finale

Un effectif étoilé et le prochain tour

Le staff d’Al-Nassr a donné leur chance à des joueurs de premier plan comme Mané, Coman, Simakan ainsi qu’à Iñigo Martínez, arrivé récemment au club. Malgré l’absence de Ronaldo, l’équipe a décroché une large victoire sans difficulté et poursuit son parcours en Coupe.

Pensez-vous qu’Al-Nassr pourra remporter la Coupe du Roi cette saison avec Ronaldo, ou l’équipe sera-t-elle dépassée par ses concurrents ?

Donnez votre avis dans les commentaires et partagez immédiatement cette actualité avec vos amis passionnés de football !

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Les légionnaires ouzbeks à l’honneur en Iran : victoires dramatiques du Tractor et d’EsteghlalLes légionnaires ouzbeks à l’honneur en Iran : victoires dramatiques du Tractor et d’EsteghlalAujourd'hui, 06:52Après la lourde défaite de Neftchi à Buxoro, qu’a révélé Islom Ismoilov ?Après la lourde défaite de Neftchi à Buxoro, qu’a révélé Islom Ismoilov ?Aujourd'hui, 06:44Rodri révèle la vraie raison pour laquelle il a choisi le FC BarceloneRodri révèle la vraie raison pour laquelle il a choisi le FC BarceloneAujourd'hui, 06:38Quand et où aura lieu le match entre les sélections de Russie et d’Ouzbékistan ?Quand et où aura lieu le match entre les sélections de Russie et d’Ouzbékistan ?Aujourd'hui, 06:32Qu’est-ce qui a changé dans les divisions après l’UFC 330Qu’est-ce qui a changé dans les divisions après l’UFC 330Aujourd'hui, 06:14« Neftchi » et « Pakhtakor » connaissent leurs adversaires en Ligue des champions d’Asie Élite« Neftchi » et « Pakhtakor » connaissent leurs adversaires en Ligue des champions d’Asie ÉliteAujourd'hui, 06:12
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
La FIFA dévoile les statistiques impressionnantes d'Abduqodir Husanov
La FIFA dévoile les statistiques impressionnantes d'Abduqodir Husanov