Après la lourde défaite de Neftchi à Buxoro, qu’a révélé Islom Ismoilov ?

La 18e journée de la Super League d’Ouzbékistan a débuté par un résultat inattendu et véritablement choc. Neftchi, leader du championnat et champion en titre, s’est lourdement incliné 1-4 à l’extérieur face à Buxoro. Après ce revers douloureux, l’entraîneur de Neftchi, Islom Ismoilov, a tenu des propos incisifs en conférence de presse : quelle est la véritable raison de cette défaite ?

« Ce ne peut pas être une excuse » : la chute d’une équipe privée de cinq cadres

Interrogé sur l’absence de cinq titulaires et son éventuel impact direct sur le résultat, Islom Ismoilov a répondu avec une fermeté surprenante. Sans chercher d’excuse, l’entraîneur a ouvertement affirmé que le problème résidait dans les erreurs individuelles :

« Cela ne peut pas être une excuse. Nous avons des joueurs capables de les remplacer. Quoi qu’il arrive, nous n’aurions pas dû subir une telle défaite. Les troisième et quatrième buts de la seconde période… Ce sont des erreurs simples et ridicules. Nous offrons le ballon à l’adversaire, et il marque », a déclaré Islom Ismoilov.

18e journée de Super League : les faits marquants du choc

Indicateur Buxoro Neftchi Score final 4 1 Style de jeu Contres et passes longues Possession et attaques placées Statut À domicile / Vainqueur Leader, champion en titre Facteur décisif Exploiter efficacement les erreurs adverses Grossières erreurs individuelles en défense

La tactique inchangée de Buxoro et les prochaines étapes

L’entraîneur de l’équipe de Fergana a souligné que le style de jeu de l’adversaire n’avait presque pas changé par rapport à la première phase, mais que la défense n’avait malgré tout pas réussi à contrôler la situation :

« Lors de la première phase, Buxoro avait déjà joué de cette manière et ouvert le score sur penalty. Le même scénario s’est répété aujourd’hui. Ils se sont appuyés sur les passes longues et les contre-attaques. Nos joueurs sont professionnels ; nous tirerons rapidement les leçons de cette défaite douloureuse et corrigerons nos erreurs. »

Cette lourde défaite inattendue ne manquera pas de rendre la course au titre en Super League encore plus indécise.

Selon vous, la lourde défaite de Neftchi est-elle un accident ou le signe du début d’une crise dans la course au titre ?

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