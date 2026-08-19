Qu’est-ce qui a changé dans les divisions après l’UFC 330

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Qu’est-ce qui a changé dans les divisions après l’UFC 330

Le tournoi UFC 330, organisé à Philadelphie et marqué par plusieurs affrontements acharnés, est désormais terminé. Mais après la publication du classement hebdomadaire actualisé de la ligue, les fans ont été surpris : les grands combats n’ont-ils pas provoqué les changements d’ampleur attendus, ou la véritable sensation se cache-t-elle dans les rangs inférieurs ?

Stabilité chez les mi-moyens : situation après le combat entre Garry et Makhachev

Lors du combat principal du tournoi, le champion des poids mi-moyens Islam Makhachev a battu l’Irlandais Ian Machado Garry par décision unanime des juges. Toutefois, ce résultat n’a pas bouleversé le sommet du classement :

"Malgré sa défaite face à Islam Makhachev, Ian Machado Garry a conservé sa 2e place dans le top 10 de la division. Carlos Prates, principal prétendant au titre, reste quant à lui en 1re position."

Les principaux mouvements du classement après l’UFC 330

Catégorie de poids

Combattant

Ancienne place

Nouvelle place

Statut et commentaire

Poids mi-moyens

Ian Machado Garry

#2

#2

A conservé sa place malgré sa défaite face à Makhachev

Poids mi-moyens

Carlos Prates

#1

#1

Son statut de principal prétendant reste inchangé

Poids mouches

Charles Johnson

Hors du top 15

#14

A progressé grâce à une rare victoire par twister

Poids paille féminin

Gillian Robertson

#4

#5

A reculé après sa défaite face à Dern

Poids paille féminin

Yan Xiaonan

#5

#4

A progressé après le recul de Robertson

L’entrée de Johnson, battu par Temirov, dans le top 15 et la division féminine

Lors de la première carte du tournoi, Charles Johnson a soumis le Brésilien débutant Eduardo Henrique grâce à un rare twister et s’est emparé de la 14e place du top 15 des poids mouches. Il convient de rappeler que le combattant ouzbek de l’UFC Ramazon Temirov avait auparavant battu ce même Johnson.

Chez les poids paille féminins, la Canadienne Gillian Robertson, battue par la championne en titre Mackenzie Dern sur décision des juges, est passée de la 4e à la 5e place. La Chinoise Yan Xiaonan a ainsi intégré le top 4.

Selon vous, est-il juste qu’Ian Machado Garry conserve la 2e place malgré sa défaite, ou Carlos Prates est-il déjà capable de représenter une menace sérieuse pour Makhachev ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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