« Neftchi » et « Pakhtakor » connaissent leurs adversaires en Ligue des champions d’Asie Élite

Les adversaires de « Neftchi » de Ferghana et de « Pakhtakor » de Tachkent pour la phase de ligue de la Ligue des champions d’Asie Élite, l’un des tournois les plus prestigieux du continent, sont désormais connus. Les deux grands clubs de l’Ouzbékistan affronteront les puissantes équipes d’Arabie saoudite, d’Iran et d’Irak.

Qui attend « Neftchi » ?

Les hommes d’Islam Ismoilov disputeront huit rencontres lors de la phase de ligue. Le club de Ferghana affrontera également plusieurs représentants de premier plan de l’Arabie saoudite.

Les adversaires de « Neftchi » :

Adversaire Terrain « Al Ahli » À domicile « Istiklol » À l’extérieur « Air Force » À domicile « Al-Nassr » À l’extérieur « Al-Hilal » À domicile « Tractor » À l’extérieur « Al-Ittihad » À domicile « Al-Qadsiah » À l’extérieur

Les rencontres contre les clubs saoudiens comme « Al-Nassr », « Al-Hilal », « Al Ahli » et « Al-Ittihad » devraient notamment constituer un immense défi pour « Neftchi ».

« Pakhtakor » n’aura pas la tâche facile non plus

Le « Pakhtakor » de Kamoliddin Tojiyev affrontera lui aussi huit équipes lors de la phase de ligue. Le club de Tachkent recevra certains adversaires à domicile, tandis qu’il disputera plusieurs rencontres importantes à l’extérieur.

Les adversaires de « Pakhtakor » :

« Istiklol » — à domicile

« Al Ahli » — à l’extérieur

« Al-Nassr » — à domicile

« Air Force » — à l’extérieur

« Tractor » — à domicile

« Al-Hilal » — à l’extérieur

« Al-Qadsiah » — à domicile

« Al-Ittihad » — à l’extérieur

De grands défis attendent les clubs ouzbeks

Bien que les adversaires des deux clubs soient presque identiques, la différence réside dans le fait que les rencontres se joueront à domicile ou à l’extérieur.

La phase de ligue de la Ligue des champions d’Asie Élite constituera un sérieux défi pour « Neftchi » et « Pakhtakor ».

Les matchs contre les grands clubs saoudiens susciteront naturellement un vif intérêt chez les supporters du football ouzbek.

En bref

« Neftchi » : 4 matchs à domicile, 4 à l’extérieur.

« Pakhtakor » : 4 matchs à domicile, 4 à l’extérieur.

Les deux clubs défendront l’honneur du football ouzbek face à de solides adversaires. La question principale est désormais la suivante : jusqu’où « Neftchi » et « Pakhtakor » peuvent-ils aller face à ces adversaires de taille ?

Quel club estimez-vous le mieux armé — « Neftchi » ou « Pakhtakor » ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez cette actualité avec les passionnés de football sur Telegram et les réseaux sociaux !