Une ère entière du football mondial a pris fin : «Manchester City» s’est séparé de Josep Guardiola, qui a remporté des victoires fantastiques avec le club pendant dix ans. Les moments les plus douloureux, survenus dans le vestiaire de l’équipe et restés secrets jusqu’à présent, ont été révélés au public — qu’est-ce qui a réellement poussé le grand entraîneur à partir ?

Le dernier discours : les moments choc du film « A Beautiful Obsession »

Le documentaire « A Beautiful Obsession », diffusé en ligne, a levé le voile sur les derniers jours de Guardiola au club. Face à ses joueurs, l’entraîneur espagnol a ouvertement reconnu la difficulté de sa décision :

«Les gars, je ne vais pas parler longtemps. Dimanche, «Manchester City» disputera mon dernier match en tant qu’entraîneur principal. La raison est simple : pour continuer, il faut de la force et de l’énergie. Mais au fond de moi, je sais que je n’ai désormais plus cette énergie.» — a-t-il déclaré Josep Guardiola.

Pep estimait qu’il était de son devoir d’expliquer personnellement la situation aux joueurs avant l’annonce officielle et a remercié tous ses protégés.

L’empire de Guardiola à «Manchester City» en dix ans

Indicateur Chiffres et succès Période à la tête de l’équipe 2016–2026 (10 ans) Trophées remportés 20 titres Titres en Premier League Six fois champion d’Angleterre Le sommet Victoire en Ligue des champions de l’UEFA

Une empreinte indélébile dans l’histoire du football

Arrivé à Manchester en 2016, Pep n’a pas seulement transformé l’équipe : il a également réinventé la tactique de tout le football anglais. Toutefois, dix années de pression incessante, de records et de course aux trophées ont fini par épuiser mentalement et physiquement même le plus grand des entraîneurs. Son départ devrait bouleverser totalement l’équilibre des forces en Premier League.

Selon vous, Manchester City peut-il conserver sa puissance d’autrefois sans Guardiola, ou le club est-il promis à la crise ?

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