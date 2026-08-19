Les adieux en larmes de Guardiola dans le vestiaire de City révélés

·1·Sport
Les adieux en larmes de Guardiola dans le vestiaire de City révélés

Une ère entière du football mondial a pris fin : «Manchester City» s’est séparé de Josep Guardiola, qui a remporté des victoires fantastiques avec le club pendant dix ans. Les moments les plus douloureux, survenus dans le vestiaire de l’équipe et restés secrets jusqu’à présent, ont été révélés au public — qu’est-ce qui a réellement poussé le grand entraîneur à partir ?

Le dernier discours : les moments choc du film « A Beautiful Obsession »

Le documentaire « A Beautiful Obsession », diffusé en ligne, a levé le voile sur les derniers jours de Guardiola au club. Face à ses joueurs, l’entraîneur espagnol a ouvertement reconnu la difficulté de sa décision :

«Les gars, je ne vais pas parler longtemps. Dimanche, «Manchester City» disputera mon dernier match en tant qu’entraîneur principal. La raison est simple : pour continuer, il faut de la force et de l’énergie. Mais au fond de moi, je sais que je n’ai désormais plus cette énergie.» — a-t-il déclaré Josep Guardiola.

Pep estimait qu’il était de son devoir d’expliquer personnellement la situation aux joueurs avant l’annonce officielle et a remercié tous ses protégés.

L’empire de Guardiola à «Manchester City» en dix ans

Indicateur

Chiffres et succès

Période à la tête de l’équipe

2016–2026 (10 ans)

Trophées remportés

20 titres

Titres en Premier League

Six fois champion d’Angleterre

Le sommet

Victoire en Ligue des champions de l’UEFA

Une empreinte indélébile dans l’histoire du football

Arrivé à Manchester en 2016, Pep n’a pas seulement transformé l’équipe : il a également réinventé la tactique de tout le football anglais. Toutefois, dix années de pression incessante, de records et de course aux trophées ont fini par épuiser mentalement et physiquement même le plus grand des entraîneurs. Son départ devrait bouleverser totalement l’équilibre des forces en Premier League.

Selon vous, Manchester City peut-il conserver sa puissance d’autrefois sans Guardiola, ou le club est-il promis à la crise ?

Donnez votre avis dans les commentaires et partagez cette nouvelle historique avec vos amis passionnés de football !

Pep GuardiolaManchester CityPremier LeagueLigue des champions de l'UEFA
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Shohjahon Ergashev lance un défi inattendu à Shahram G‘iyosovShohjahon Ergashev lance un défi inattendu à Shahram G‘iyosovAujourd'hui, 05:50« La prédiction de KO » s’est retournée contre lui : McGregor adresse un message inattendu à Garry« La prédiction de KO » s’est retournée contre lui : McGregor adresse un message inattendu à GarryAujourd'hui, 05:44Xabi Alonso explique pourquoi Austin MacPhee a rejoint le staff de ChelseaXabi Alonso explique pourquoi Austin MacPhee a rejoint le staff de ChelseaAujourd'hui, 01:50Le FC Barcelone a gagné en stabilité sur le terrain grâce au transfert de RodriLe FC Barcelone a gagné en stabilité sur le terrain grâce au transfert de RodriAujourd'hui, 01:16Affaire Manchester City : Richard Masters explique les raisons du retardAffaire Manchester City : Richard Masters explique les raisons du retardAujourd'hui, 00:55Le FC Barcelone assure calme et contrôle sur le terrain grâce au transfert de RodriLe FC Barcelone assure calme et contrôle sur le terrain grâce au transfert de RodriAujourd'hui, 00:50
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
La FIFA dévoile les statistiques impressionnantes d'Abduqodir Husanov
La FIFA dévoile les statistiques impressionnantes d'Abduqodir Husanov