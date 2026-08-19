Un transfert inattendu et véritablement retentissant a été conclu dans le football européen : Rodri, considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain au monde Manchester City a quitté Manchester City pour rejoindre le géant catalan. Combien la direction du FC Barcelone a-t-elle déboursé pour ce transfert spectaculaire et quelles sont les clauses secrètes de l’accord ?

Confirmation officielle : une nouvelle ère commence en Catalogne

Le FC Barcelone a officiellement confirmé le transfert de sa star espagnole de 30 ans sur sa page officielle du réseau social X (anciennement Twitter). Les informations publiées précédemment par la presse ont finalement été confirmées par les documents officiels : Rodri a quitté le siège du club après avoir finalisé toutes les formalités et signé son contrat.

"Le FC Barcelone et Manchester City ont conclu leurs négociations. Le milieu de terrain espagnol expérimenté défendra désormais les couleurs des Blaugrana", indique le communiqué officiel du club.

Les détails financiers du transfert

Indicateur Conditions et montants du contrat Joueur Rodri (30 ans, milieu de terrain) Ancien club "Manchester City" Nouveau club FC Barcelone Indemnité de transfert garantie 60 millions d’euros Bonus supplémentaires 11 millions d’euros (en fonction de différents objectifs) Valeur totale potentielle Plus de 71 millions d’euros

La révolution au cœur du Barça

L’arrivée de Rodri devrait faire entrer le jeu du FC Barcelone au milieu de terrain dans une nouvelle dimension. Désireux de combler le vide de leadership au poste de milieu défensif, les Catalans sont prêts à verser non seulement les 60 millions d’euros garantis, mais aussi à activer un système de bonus pouvant atteindre 11 millions d’euros en cas de performances réussies.

Selon vous, Rodri peut-il encore mener le FC Barcelone vers le titre suprême de la Ligue des champions, ou ses meilleures années sont-elles restées à Manchester City ?

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