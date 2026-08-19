Les légionnaires ouzbeks à l’honneur en Iran : victoires dramatiques du Tractor et d’Esteghlal
La 2e journée de la Pro League iranienne a offert des matchs riches en suspense et en rebondissements avec la participation de joueurs ouzbeks. L’équipe d’Odil Hamrobekov s’est imposée à l’extérieur face au puissant Sepahan, tandis que Rustam Ashurmatov a disputé les 90 minutes pour le grand club de Téhéran. Mais pourquoi Jaloliddin Masharipov, star de notre équipe nationale, n’est-il pas entré en jeu ?
Le suspense jusqu’au bout : une pluie de buts après la 80e minute
Dans les deux matchs, le sort de la rencontre s’est joué dans les dernières minutes. À l’extérieur, le Tractor n’a réussi à percer la défense du Sepahan, l’un des clubs les plus forts du championnat, qu’à la 83e minute :
Odil Hamrobekov, titulaire, a livré une prestation solide durant les 90 minutes et largement contribué à l’importante victoire 2-0 du Tractor sur le terrain du Sepahan.
Pro League iranienne : les faits marquants des matchs de la 2e journée
Indicateur
Sepahan – Tractor (0-2)
Nassaji Mazandaran – Esteghlal (0-1)
Buts décisifs
Husaynzoda (83e, 90+1e)
Ozodi (86e)
Légionnaires ouzbeks
Odil Hamrobekov (90 minutes)
Rustam Ashurmatov (90 minutes)
Fait inattendu
Sepahan s’incline à domicile
Jaloliddin Masharipov resté sur le banc
Bilan de la journée
Le Tractor prend trois points précieux
Esteghlal revient de déplacement avec une victoire
Masharipov sur le banc et victoire d’Esteghlal
Le club de Téhéran Esteghlal a lui aussi pris les trois points sur le terrain du Nassaji Mazandaran, grâce à l’unique but inscrit à la 86e minute dans un match difficile. Solide au cœur de la défense, Rustam Ashurmatov a bien repoussé les offensives adverses. En revanche, l’absence de Jaloliddin Masharipov, très attendu par les supporters, malgré sa présence sur la feuille de match, reste inexpliquée : s’agissait-il d’un choix tactique ou d’une rotation ?
Selon vous, Masharipov retrouvera-t-il bientôt son rôle de leader dans le onze d’Esteghlal ou une nouvelle concurrence a-t-elle commencé au club ?
Laissez votre avis dans les commentaires et partagez cette actualité brûlante avec les supporters de nos légionnaires !
…