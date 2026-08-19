La 2e journée de la Pro League iranienne a offert des matchs riches en suspense et en rebondissements avec la participation de joueurs ouzbeks. L’équipe d’Odil Hamrobekov s’est imposée à l’extérieur face au puissant Sepahan, tandis que Rustam Ashurmatov a disputé les 90 minutes pour le grand club de Téhéran. Mais pourquoi Jaloliddin Masharipov, star de notre équipe nationale, n’est-il pas entré en jeu ?

Le suspense jusqu’au bout : une pluie de buts après la 80e minute

Dans les deux matchs, le sort de la rencontre s’est joué dans les dernières minutes. À l’extérieur, le Tractor n’a réussi à percer la défense du Sepahan, l’un des clubs les plus forts du championnat, qu’à la 83e minute :

Odil Hamrobekov, titulaire, a livré une prestation solide durant les 90 minutes et largement contribué à l’importante victoire 2-0 du Tractor sur le terrain du Sepahan.

Pro League iranienne : les faits marquants des matchs de la 2e journée

Indicateur Sepahan – Tractor (0-2) Nassaji Mazandaran – Esteghlal (0-1) Buts décisifs Husaynzoda (83e, 90+1e) Ozodi (86e) Légionnaires ouzbeks Odil Hamrobekov (90 minutes) Rustam Ashurmatov (90 minutes) Fait inattendu Sepahan s’incline à domicile Jaloliddin Masharipov resté sur le banc Bilan de la journée Le Tractor prend trois points précieux Esteghlal revient de déplacement avec une victoire

Masharipov sur le banc et victoire d’Esteghlal

Le club de Téhéran Esteghlal a lui aussi pris les trois points sur le terrain du Nassaji Mazandaran, grâce à l’unique but inscrit à la 86e minute dans un match difficile. Solide au cœur de la défense, Rustam Ashurmatov a bien repoussé les offensives adverses. En revanche, l’absence de Jaloliddin Masharipov, très attendu par les supporters, malgré sa présence sur la feuille de match, reste inexpliquée : s’agissait-il d’un choix tactique ou d’une rotation ?

Selon vous, Masharipov retrouvera-t-il bientôt son rôle de leader dans le onze d’Esteghlal ou une nouvelle concurrence a-t-elle commencé au club ?

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