Quand et où aura lieu le match entre les sélections de Russie et d’Ouzbékistan ?
Après la Coupe du monde 2026, la sélection nationale d’Ouzbékistan se prépare à un nouveau grand défi sur la scène internationale. Les négociations entre l’Union russe de football et l’OFA sont entrées dans leur phase finale : les stars du football ouzbek et russe devraient à nouveau s’affronter pendant la trêve internationale d’automne. Quels sont les détails du match et les surprises survenues après le Mondial ?
Négociations à l’étape finale : où le match aura-t-il lieu ?
Sport24 Selon le média Sport24, les fédérations de football des deux pays ont commencé à régler les questions organisationnelles.
« Le match amical entre les sélections nationales de Russie et d’Ouzbékistan est prévu le 25 septembre à Nijni Novgorod. Les parties sont très proches d’un accord définitif. »
— Informations de la source
Rappelons que la première confrontation historique entre les deux équipes, disputée en novembre 2022 au stade Paxtakor de Tachkent, s’était soldée par un match nul 0-0.
Sélections nationales et calendrier des prochains matchs amicaux
Date / lieu
Équipes participantes
Faits importants et statut
25 septembre, Nijni Novgorod
Russie – Ouzbékistan
Négociations à l’étape finale, 2e confrontation après le nul de 2022
29 septembre, Kazan Arena
Russie – Iran
Match contre le 22e du classement FIFA, participant à la Coupe du monde 2026
Fin 2026 (prévision)
Russie – Paraguay
La reprogrammation du match reporté en 2024 est envisagée
Expérience du Mondial : le but de Shomurodov reconnu dans le monde entier
Sous la direction du célèbre technicien italien Fabio Cannavaro, la sélection ouzbèke a disputé sa première Coupe du monde historique, mais s’est inclinée dans un groupe difficile face à la Colombie (1-3), au Portugal (0-5) et à la RD Congo (1-3).
Malgré cela, le capitaine de la sélection Eldor Shomurodov, très connu des supporters russes grâce à son passage au Rostov, s’est particulièrement distingué :
« Le magnifique but inscrit par Eldor Shomurodov contre la RD Congo a été officiellement reconnu par la FIFA comme l’un des deux plus beaux buts de la Coupe du monde 2026. »
Les joueurs de Valery Karpin devraient, eux, affronter l’Iran le 29 septembre à la Kazan Arena, quatre jours après le match contre l’Ouzbékistan. L’Iran avait alors affiché une série de matchs sans défaite à la Coupe du monde 2026.
Selon vous, la sélection d’Ouzbékistan dirigée par Fabio Cannavaro pourra-t-elle battre la Russie à Nijni Novgorod, ou assistera-t-on encore à un match nul ?
Donnez votre avis et votre pronostic dans les commentaires, et partagez cette actualité brûlante avec les supporters de notre sélection nationale !
…