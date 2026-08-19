Après la Coupe du monde 2026, la sélection nationale d’Ouzbékistan se prépare à un nouveau grand défi sur la scène internationale. Les négociations entre l’Union russe de football et l’OFA sont entrées dans leur phase finale : les stars du football ouzbek et russe devraient à nouveau s’affronter pendant la trêve internationale d’automne. Quels sont les détails du match et les surprises survenues après le Mondial ?

Négociations à l’étape finale : où le match aura-t-il lieu ?

Sport24 Selon le média Sport24, les fédérations de football des deux pays ont commencé à régler les questions organisationnelles.

« Le match amical entre les sélections nationales de Russie et d’Ouzbékistan est prévu le 25 septembre à Nijni Novgorod. Les parties sont très proches d’un accord définitif. » — Informations de la source

Rappelons que la première confrontation historique entre les deux équipes, disputée en novembre 2022 au stade Paxtakor de Tachkent, s’était soldée par un match nul 0-0.

Sélections nationales et calendrier des prochains matchs amicaux

Date / lieu Équipes participantes Faits importants et statut 25 septembre, Nijni Novgorod Russie – Ouzbékistan Négociations à l’étape finale, 2e confrontation après le nul de 2022 29 septembre, Kazan Arena Russie – Iran Match contre le 22e du classement FIFA, participant à la Coupe du monde 2026 Fin 2026 (prévision) Russie – Paraguay La reprogrammation du match reporté en 2024 est envisagée

Expérience du Mondial : le but de Shomurodov reconnu dans le monde entier

Sous la direction du célèbre technicien italien Fabio Cannavaro, la sélection ouzbèke a disputé sa première Coupe du monde historique, mais s’est inclinée dans un groupe difficile face à la Colombie (1-3), au Portugal (0-5) et à la RD Congo (1-3).

Malgré cela, le capitaine de la sélection Eldor Shomurodov, très connu des supporters russes grâce à son passage au Rostov, s’est particulièrement distingué :

« Le magnifique but inscrit par Eldor Shomurodov contre la RD Congo a été officiellement reconnu par la FIFA comme l’un des deux plus beaux buts de la Coupe du monde 2026. »

Les joueurs de Valery Karpin devraient, eux, affronter l’Iran le 29 septembre à la Kazan Arena, quatre jours après le match contre l’Ouzbékistan. L’Iran avait alors affiché une série de matchs sans défaite à la Coupe du monde 2026.

Selon vous, la sélection d’Ouzbékistan dirigée par Fabio Cannavaro pourra-t-elle battre la Russie à Nijni Novgorod, ou assistera-t-on encore à un match nul ?

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