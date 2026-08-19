« Manchester City », le transfert de la star espagnole Rodri vers le géant catalan a provoqué un grand retentissement dans le monde du football. Malgré plusieurs offres prestigieuses, quel a été le principal facteur qui a convaincu le milieu de terrain expérimenté de rejoindre le FC Barcelone ? La première déclaration publique du joueur en a surpris plus d’un.

Le départ de City et le choix du cœur : les premiers mots de Rodri

The Touchline Dans une interview accordée à la publication, Rodri n’a pas caché qu’il n’avait pas été facile de quitter l’Angleterre, mais que la philosophie dont il rêvait depuis son enfance l’avait conduit en Catalogne :

« Je suis très heureux d’être ici. C’était une décision difficile, car j’ai quitté le club qui m’a tout donné. Mais le FC Barcelone a toujours été pour moi une référence mondiale. J’avais aussi une autre option, mais en raison de la philosophie particulière du club, le FC Barcelone a toujours été mon premier choix », a déclaré Rodri.

Les détails du nouveau contrat de Rodri avec le FC Barcelone

Indicateur Informations sur le contrat et le joueur Joueur Rodri (milieu de terrain) Nouvelle équipe FC Barcelone (Espagne) Durée du contrat actuel Jusqu’à l’été 2030 Principale raison du choix du club La philosophie du club et son statut de référence dans le football mondial Ancienne équipe « Manchester City »

Un projet à long terme : un plan jusqu’en 2030 en Catalogne

Le milieu de terrain de 30 ans a signé avec le club catalan un contrat à long terme courant directement jusqu’à l’été 2030 . Cela montre que la direction du FC Barcelone considère Rodri non seulement comme un leader actuel, mais aussi comme la pierre angulaire de son futur projet visant à remporter de nouveaux titres dans les prochaines années.

Selon vous, Rodri pourra-t-il s’adapter pleinement au style de jeu du FC Barcelone et aider l’équipe à reconquérir le trophée de la Ligue des champions ?

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