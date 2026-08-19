Tank 5 Pro : smartphone renforcé avec projecteur et batterie de 17 600 mAh

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Tank 5 Pro : smartphone renforcé avec projecteur et batterie de 17 600 mAh

Le marché des technologies mobiles s’est enrichi d’appareils ultra-résistants aux fonctionnalités hors du commun. Selon ixbt.com, la marque 8849tech a officiellement présenté son dernier fleuron, le smartphone Tank 5 Pro, conçu pour fonctionner dans les conditions les plus extrêmes. Vendu 1 200 dollars, ce gadget combine les fonctions d’un smartphone, d’un thermomètre professionnel, d’un projecteur et d’une imposante batterie externe. Ixbt.com rapporte .

Fonctionnalités et caractéristiques techniques

L’un des points forts de l’appareil est sa caméra thermique FLIR, dotée d’une résolution de 160 × 120 pixels et capable de mesurer la température d’objets comprise entre -10 et +400 degrés. Pour améliorer la précision de l’image, le smartphone combine les données du détecteur thermique avec celles de la caméra classique. Le panneau arrière intègre également une caméra de vision nocturne équipée de quatre émetteurs infrarouges, ainsi qu’une lampe de camping très puissante.

Le Tank 5 Pro se distingue non seulement par sa robustesse, mais aussi par son projecteur DLP intégré. Celui-ci offre une résolution de 1080p et une luminosité de 220 lumens. Le volet optique comprend également un appareil photo principal de 50 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels et une caméra frontale de 32 mégapixels.

Écran et performances

Le smartphone est équipé d’un écran AMOLED de 6,73 pouces de haute qualité, affichant une résolution de 3200 × 1440 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Lors de l’affichage de contenus HDR, sa luminosité maximale atteint 3000 nits. L’image reste ainsi parfaitement lisible, même en plein soleil.

Le puissant processeur MediaTek Dimensity 9400e se trouve au cœur de l’appareil. Le fabricant propose une seule configuration, mais haut de gamme : le smartphone dispose de 18 GB de RAM et de 512 GB de stockage, ce qui lui permet d’exécuter sans difficulté les tâches les plus exigeantes.

Dimensions et autonomie

Un ensemble aussi complet de fonctionnalités a naturellement influé sur les dimensions de l’appareil. Le boîtier du Tank 5 Pro mesure 33,8 millimètres d’épaisseur et pèse 715 grammes. Ce poids et cette épaisseur s’expliquent avant tout par sa source d’énergie imposante.

Le gadget intègre une imposante batterie de 17 600 mAh prenant en charge la charge rapide de 120 W. Il bénéficie également d’un haut niveau de protection IP69K, le protégeant totalement contre l’eau, la poussière et les chocs mécaniques.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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