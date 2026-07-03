Cristiano Ronaldo s'exprime sur la victoire dédiée à la mémoire de Diogo Jota

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Cristiano Ronaldo s'exprime sur la victoire dédiée à la mémoire de Diogo Jota

L'équipe nationale du Portugal s'est qualifiée pour les quarts de finale après une victoire difficile 2-1 contre la Croatie lors de la Coupe du Monde. Ce match restera gravé dans la mémoire des supporters, non seulement pour le résultat sportif, mais aussi pour sa charge émotionnelle. Le capitaine Cristiano Ronaldo a dédié ce succès à la mémoire de son coéquipier Diogo Jota, décédé il y a un an. C'est ce que rapporte le site Goal.com.

À la fin du match, Cristiano Ronaldo a honoré son défunt ami sur le terrain en portant le maillot numéro 21 de Diogo Jota et en pointant le ciel. Le 3 juillet marquait précisément le premier anniversaire du décès de Jota. Selon Goal.com, les membres de l'équipe du Portugal s'étaient préparés mentalement pour ce match, avec l'objectif d'obtenir la victoire spécifiquement pour l'ancien attaquant.

« Il nous regarde d'en haut »

Dans une interview après le match, Ronaldo n'a pas caché ses émotions. « Aujourd'hui est un jour spécial pour nous. Notre Jota éclaire notre chemin d'en haut. Nous avons senti que son esprit était avec nous et, pour l'honorer dignement, nous devions absolument gagner », a déclaré l'attaquant expérimenté à la chaîne SIC.

De plus, Cristiano Ronaldo a publié un message sur son compte Instagram, soulignant : « Nous avons gagné pour nous, pour Diogo et pour le Portugal ! ». Pour les fans de football, de telles relations humaines sont toujours hautement appréciées, car Ronaldo est reconnu non seulement pour son talent sur le terrain, mais aussi pour sa loyauté envers ses coéquipiers.

Le match contre la Croatie a également pu être la dernière apparition en Coupe du Monde pour le légendaire Luka Modric. Ronaldo et Modric, qui ont joué ensemble pendant de nombreuses années au Real Madrid et remporté de nombreux trophées, ont échangé et se sont chaleureusement dit au revoir après le match. Ces moments signalent la fin d'une grande ère dans le monde du football.

« J'ai dit au revoir à Luka. Il restera une légende du football. Nous avons presque le même âge et j'ai un immense respect pour ce qu'il a accompli dans le football », a ajouté Ronaldo à propos de Modric, âgé de 40 ans. Alors que le Portugal accède aux phases finales, le tournoi s'est achevé pour la Croatie.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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