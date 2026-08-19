Les taekwondistes ouzbeks montent sur le podium dès le premier jour de la Coupe du président d’Asie

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Les taekwondistes ouzbeks montent sur le podium dès le premier jour de la Coupe du président d’Asie

Le prestigieux tournoi international de taekwondo WT « World Taekwondo President's Cup – Asia » a débuté à Lahore, au Pakistan. Réunissant les meilleurs athlètes du continent, cette première journée a été productive et riche en combats intenses pour l’équipe nationale d’Ouzbékistan. Dans quelles catégories de poids ses représentants ont-ils remporté des médailles continentales ?

Bilan de la première journée : 4 médailles importantes remportées

Lors des duels acharnés disputés sur les tatamis de Lahore, les taekwondistes ouzbeks ont fait preuve d’un grand savoir-faire et ont offert à leur équipe 4 médailles dès la première journée : 3 d’argent et 1 de bronze.

« Les membres de notre équipe nationale ont atteint avec succès les finales et les demi-finales, s’emparant des places d’honneur lors de combats face aux meilleurs adversaires asiatiques. »

« World Taekwondo President's Cup » à Lahore : les médaillés de la première journée

Catégorie de poids

Athlète

Médaille remportée

Catégorie

-74 kg

Najmiddin Qosimhojiyev

Argent

Hommes

-62 kg

Diyora Azizova

Argent

Femmes

+73 kg

Svetlana Saidova

Argent

Femmes (poids lourds)

+87 kg

Marat Mavlonov

Bronze

Hommes (super-lourds)

Des combats encore plus intenses à venir

Dans les prochains jours de la compétition, plusieurs autres représentants prometteurs de l’équipe d’Ouzbékistan monteront sur les tatamis pour tenter de décrocher des médailles d’or et de précieux points au classement. Ce départ réussi permet à l’équipe de se hisser parmi les leaders du classement général.

Selon vous, combien de médailles d’or notre équipe nationale peut-elle remporter d’ici la fin du tournoi de Lahore ?

Partagez vos pronostics dans les commentaires et relayez immédiatement cette bonne nouvelle auprès des supporters du sport ouzbek !

OuzbékistanLahorePakistanNajmiddin QosimhojiyevDiyora Azizova
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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