Elon Musk n’adhère pas aux prévisions de Goldman Sachs sur l’économie spatiale

Les écarts entre les prévisions financières sur l’avenir de l’économie spatiale mondiale et les tendances réelles du secteur ne cessent de se creuser. Selon les estimations des analystes de la célèbre banque Goldman Sachs, le volume de l’industrie spatiale mondiale devrait atteindre 1,8 billion de dollars d’ici 2035. Toutefois, le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a qualifié ces estimations de trop prudentes, affirmant que les chiffres futurs seraient nettement plus élevés. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Selon Ixbt.com, les institutions financières expliquent la forte croissance du marché spatial par plusieurs facteurs clés, notamment la baisse du coût des lancements de fusées, l’augmentation des investissements privés et l’élargissement des possibilités de financement sur les marchés publics. Les capitaux dirigés vers le secteur enregistrent déjà des niveaux records.

Flux d’investissements et dynamique des marchés financiers

Ces dernières années, l’intérêt croissant pour le secteur spatial s’est directement reflété dans les indicateurs financiers. Ainsi, plus de 55 milliards de dollars ont été investis dans ce domaine en 2025, tandis que les investissements ont atteint 36 milliards de dollars dès le premier trimestre 2026. Une telle accélération montre que la confiance des investisseurs dans les technologies du futur ne cesse de progresser.

Malgré cela, Elon Musk a estimé que les prévisions de Goldman Sachs étaient largement sous-évaluées. Le dirigeant de SpaceX a réagi de manière brève et concise à l’estimation de 1,8 billion de dollars de la banque, déclarant que le marché serait « beaucoup plus vaste ». Selon les experts, cette confiance du milliardaire repose sur les avancées technologiques et l’adoption de nouveaux modèles économiques.

Les principaux moteurs de la croissance future

Selon Elon Musk et d’autres experts du secteur, plusieurs facteurs fondamentaux devraient stimuler l’expansion rapide de l’économie spatiale :

L’adoption de fusées réutilisables et la forte réduction des coûts logistiques ;

De vastes constellations de satellites fournissant des services mondiaux d’accès à Internet et de communication ;

Des centres de données spatiaux destinés au traitement des données en orbite ;

L’expansion significative des activités commerciales des entreprises privées en orbite terrestre.

Le développement de ces domaines devrait faire entrer non seulement l’industrie aérospatiale, mais aussi l’ensemble du marché technologique mondial dans une nouvelle phase. L’essor des capitaux privés et des solutions innovantes transformera sans aucun doute la présence de l’humanité dans l’espace au cours de la prochaine décennie.