Steve McManaman donne son avis sur le Real Madrid et José Mourinho

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Steve McManaman donne son avis sur le Real Madrid et José Mourinho

Après deux saisons sans trophée majeur pour le Real Madrid, la communauté du football s’interroge sur les objectifs fixés à José Mourinho, l’entraîneur expérimenté revenu à la tête de l’équipe. Dans une interview exclusive accordée à Goal.com, l’ancienne star du club merengue Steve McManaman a évoqué le choix complexe auquel les géants madrilènes sont confrontés entre le contenu et le style. Selon lui, le technicien portugais doit gagner, quel qu’en soit le prix. Goal.com rapporte .

Même si la politique légendaire des Galactiques instaurée par le président Florentino Pérez n’est plus aussi prioritaire qu’auparavant, un effectif composé de stars a encore été constitué dans la capitale espagnole. Cette équipe bâtie à coups de gros investissements doit obtenir chaque année des résultats concrets et des trophées. Elle vise notamment à reprendre au FC Barcelone la suprématie en championnat national.

Un effectif de stars et de nouveaux défis

L’attaquant français Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid en 2024, avec l’ambition de remporter la Ligue des champions et des distinctions prestigieuses comme le Ballon d’Or. Malgré ses 86 buts et ses deux Souliers d’Or, il n’a jusqu’à présent pas réussi à décrocher d’autre succès majeur avec l’équipe. De son côté, Vinicius Junior a signé un nouveau contrat avec le club après de brèves rumeurs de transfert, tandis que Jude Bellingham a livré ses meilleures performances avec l’équipe d’Angleterre lors de la Coupe du monde 2026.

Dans ce contexte, le transfert à 140 millions d’euros du jeune Ivoirien talentueux Yan Diomande, arrivé au club, mérite également l’attention. Cette constellation de stars a pour mission de dominer les rivaux historiques. José Mourinho est revenu au Santiago Bernabéu pour accomplir cette tâche, 13 ans après la fin de son précédent passage au Real Madrid.

Le résultat prime-t-il sur le style ?

Interrogé par le journaliste de Goal.com sur la mesure dans laquelle l’ancien entraîneur de Chelsea et de Manchester United est libéré de la pression de produire un beau jeu après ses récents échecs à domicile et sur la scène internationale, Steve McManaman a répondu à sa manière. Il a rappelé qu’à l’époque, Fabio Capello avait remporté le championnat d’Espagne, tout en étant sifflé par les supporters après des victoires minimales 1-0 à chaque match.

Selon McManaman, pour des clubs du niveau du Real Madrid, le résultat passe toujours en premier : "Je pense qu’il y a une légère différence lorsqu’on parle du Real Madrid. Ils doivent devenir une équipe plus difficile à battre, qui court sans relâche et travaille avec acharnement. Même si vous êtes dans un mauvais jour, vous devez courir sans arrêt et aider vos coéquipiers". Ces facteurs ont été présentés comme les exigences fondamentales du club.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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