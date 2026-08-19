José Mourinho commence à imposer ses règles au Real Madrid

Le célèbre entraîneur José Mourinho, qui travaille depuis plus d’un mois à la base de Valdebebas, a commencé à instaurer une nouvelle philosophie fondée sur une discipline stricte, un travail acharné et la responsabilité dans le vestiaire du Real Madrid. Selon Marca, le technicien portugais a rencontré les cadres de l’équipe, s’est entretenu individuellement avec la plupart des joueurs venus dans son bureau et a fixé des règles importantes pour atteindre les objectifs de la saison à venir. À ce sujet, rapporte Goal.com.

Les mesures fermes de Mourinho visent à transformer radicalement l’environnement interne du club. Il rappelle aux joueurs que les privilèges ont des limites et que la relation entre l’entraîneur et les footballeurs doit reposer sur la responsabilité des deux parties. Selon la presse espagnole, cette approche devrait avoir un impact positif sur les résultats de l’équipe cette saison.

Le documentaire Netflix et les leçons du passé

Marca souligne que le moment et le contenu du documentaire de José Mourinho diffusé sur Netflix revêtent une signification symbolique particulière. Le film révèle clairement la personnalité de l’entraîneur, sa méthode de gestion des vestiaires et la mentalité qu’il cherche à instaurer au sein du Real Madrid.

Le documentaire revient également sur le précédent passage du technicien au Real Madrid, notamment sur sa relation avec Iker Casillas, capitaine de l’équipe à l’époque. Selon Mourinho, lors des premières réunions, les joueurs avaient formulé plusieurs exigences concernant les jours de congé, le calendrier des entraînements et l’organisation des stages.

À cette occasion, l’entraîneur portugais a partagé les réflexions suivantes dans son film diffusé sur Netflix :

J’ai rapidement compris qu’ils avaient été trop gâtés.

Le vestiaire doit comprendre les limites des privilèges.

La relation entre l’entraîneur et les joueurs doit reposer sur la responsabilité des deux parties.

Selon les analystes de Marca, cet épisode exprime précisément l’une des idées fondamentales que Mourinho souhaite renforcer aujourd’hui. En plaçant la discipline au premier plan, l’entraîneur exige des joueurs une approche professionnelle.

L’efficacité de ces nouvelles exigences et de ces règles strictes lors des prochains matchs du club royal est au centre de l’attention des spécialistes et des supporters. Les décisions fermes de José Mourinho devraient sans aucun doute inciter les joueurs du Real Madrid à évoluer de manière encore plus soudée tout au long de la saison.