Le FC Barcelone est sur le point de réaliser le transfert le plus cher de l'histoire du football féminin

Le club espagnol du FC Barcelone prépare un nouveau transfert retentissant sur le marché du football féminin. Les vainqueurs en titre de la Ligue des champions ont intensifié les négociations avec Manchester City pour recruter l'attaquante de l'équipe nationale du Brésil, Kerolin. Si cet accord est conclu, il deviendra l'achat le plus onéreux de l'histoire des Catalanes. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les publications ixbt.com et ge, Barcelone a déjà envoyé deux offres officielles au club anglais, mais la direction de Manchester City a pour l'instant rejeté ces demandes. Néanmoins, les parties continuent de dialoguer pour parvenir à un accord commun. Il est précisé que la joueuse de 26 ans elle-même n'est pas opposée à un transfert en Espagne et que City est prêt à la laisser partir contre une somme appropriée.

Un montant de transfert record

La deuxième offre soumise par Barcelone était déjà capable de battre le record de l'histoire du club. Jusqu'à présent, l'achat le plus cher des Catalanes était la star de l'équipe nationale d'Angleterre, Keira Walsh. Barcelone l'avait achetée à Manchester City en 2022 pour 400 000 livres sterling (environ 470 000 dollars). À l'époque, ce montant avait été enregistré comme un record mondial pour le football féminin.

Cependant, ces dernières années, la situation financière dans le football féminin a radicalement changé. Le transfert de Keira Walsh ne figure même plus dans le top 20 des transactions les plus chères de l'histoire. Le nouveau montant proposé pour Kerolin devrait marquer le début d'une nouvelle ère pour Barcelone. Bien que la valeur exacte du transfert n'ait pas encore été divulguée, il est indiqué qu'elle sera nettement supérieure aux chiffres de Walsh.

Les succès de Kerolin à Manchester City

L'attaquante brésilienne a rejoint la Premier League anglaise en janvier 2025 en provenance du club américain North Carolina Courage. Elle est rapidement devenue l'une des leaders clés de l'équipe. Notamment, lors de la saison 2025-26, Kerolin a marqué 9 buts et délivré 5 passes décisives, contribuant grandement à ce que Manchester City remporte le titre de champion après une pause de 10 ans.

Son triplé contre Chelsea en février est resté l'un des moments forts de la saison. Bien que Kerolin ait manqué une partie de la saison en raison d'une blessure, en termes d'efficacité, elle n'a été devancée dans la ligue que par des stars comme Khadija Shaw, Vivianne Miedema et Alessia Russo.

En raison du départ de plusieurs joueuses offensives de l'effectif de Barcelone, la direction du club voit en Kerolin une remplaçante idéale. Ses mouvements dynamiques sur le terrain et sa capacité à décider du sort d'un match dans des situations inattendues sont très importants pour les Catalanes. Actuellement, Barcelone prépare une troisième et dernière offre.