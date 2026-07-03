Le FC Barcelone est sur le point de réaliser le transfert le plus cher de l'histoire du football féminin

·69·Sport
Le FC Barcelone est sur le point de réaliser le transfert le plus cher de l'histoire du football féminin

Le club espagnol du FC Barcelone prépare un nouveau transfert retentissant sur le marché du football féminin. Les vainqueurs en titre de la Ligue des champions ont intensifié les négociations avec Manchester City pour recruter l'attaquante de l'équipe nationale du Brésil, Kerolin. Si cet accord est conclu, il deviendra l'achat le plus onéreux de l'histoire des Catalanes. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les publications ixbt.com et ge, Barcelone a déjà envoyé deux offres officielles au club anglais, mais la direction de Manchester City a pour l'instant rejeté ces demandes. Néanmoins, les parties continuent de dialoguer pour parvenir à un accord commun. Il est précisé que la joueuse de 26 ans elle-même n'est pas opposée à un transfert en Espagne et que City est prêt à la laisser partir contre une somme appropriée.

Un montant de transfert record

La deuxième offre soumise par Barcelone était déjà capable de battre le record de l'histoire du club. Jusqu'à présent, l'achat le plus cher des Catalanes était la star de l'équipe nationale d'Angleterre, Keira Walsh. Barcelone l'avait achetée à Manchester City en 2022 pour 400 000 livres sterling (environ 470 000 dollars). À l'époque, ce montant avait été enregistré comme un record mondial pour le football féminin.

Cependant, ces dernières années, la situation financière dans le football féminin a radicalement changé. Le transfert de Keira Walsh ne figure même plus dans le top 20 des transactions les plus chères de l'histoire. Le nouveau montant proposé pour Kerolin devrait marquer le début d'une nouvelle ère pour Barcelone. Bien que la valeur exacte du transfert n'ait pas encore été divulguée, il est indiqué qu'elle sera nettement supérieure aux chiffres de Walsh.

Les succès de Kerolin à Manchester City

L'attaquante brésilienne a rejoint la Premier League anglaise en janvier 2025 en provenance du club américain North Carolina Courage. Elle est rapidement devenue l'une des leaders clés de l'équipe. Notamment, lors de la saison 2025-26, Kerolin a marqué 9 buts et délivré 5 passes décisives, contribuant grandement à ce que Manchester City remporte le titre de champion après une pause de 10 ans.

Son triplé contre Chelsea en février est resté l'un des moments forts de la saison. Bien que Kerolin ait manqué une partie de la saison en raison d'une blessure, en termes d'efficacité, elle n'a été devancée dans la ligue que par des stars comme Khadija Shaw, Vivianne Miedema et Alessia Russo.

En raison du départ de plusieurs joueuses offensives de l'effectif de Barcelone, la direction du club voit en Kerolin une remplaçante idéale. Ses mouvements dynamiques sur le terrain et sa capacité à décider du sort d'un match dans des situations inattendues sont très importants pour les Catalanes. Actuellement, Barcelone prépare une troisième et dernière offre.

BarceloneManchester CityKerolinTransfertFootball Féminin
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Lamine Yamal égale la performance de Jay-Jay Okocha vieille de 28 ansLamine Yamal égale la performance de Jay-Jay Okocha vieille de 28 ansAujourd'hui, 15:49Tottenham renonce au transfert de Joao Palhinha : la star portugaise retourne au BayernTottenham renonce au transfert de Joao Palhinha : la star portugaise retourne au BayernAujourd'hui, 15:32Cristiano Ronaldo crée encore l'histoire : un record unique de 25 butsCristiano Ronaldo crée encore l'histoire : un record unique de 25 butsAujourd'hui, 15:30La FIFA s'explique sur le but annulé lors du match Portugal-CroatieLa FIFA s'explique sur le but annulé lors du match Portugal-CroatieAujourd'hui, 14:51Cristiano Ronaldo s'exprime sur la victoire dédiée à la mémoire de Diogo JotaCristiano Ronaldo s'exprime sur la victoire dédiée à la mémoire de Diogo JotaAujourd'hui, 14:37Le Real Madrid dément officiellement les rumeurs de transfert d'Enzo FernandezLe Real Madrid dément officiellement les rumeurs de transfert d'Enzo FernandezAujourd'hui, 14:32
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan