Kuleba révèle pourquoi les négociations avec Moscou ont échoué

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Kuleba révèle pourquoi les négociations avec Moscou ont échoué

Les espoirs diplomatiques autour d’éventuelles négociations de paix entre la Russie et l’Ukraine se sont effondrés. L’ancien ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitri Kuleba, a fait une déclaration qui a alarmé la communauté internationale, annonçant que l’unique fenêtre d’opportunité pour le dialogue s’était complètement refermée. Qui a réellement laissé passer cette importante occasion diplomatique, et pourquoi ?

Les élections américaines et les plans secrets de Poutine

« Novini Live » Dans une interview accordée à la publication « Novini Live », Dmitri Kuleba a souligné que les processus politiques internes aux États-Unis et les préoccupations liées à la campagne électorale avaient empêché d’exercer une pression sur la Russie :

« Les renseignements déjà révélés par notre président montrent que Poutine prévoit une mobilisation secrète ou ouverte après les élections… Leur logique est simple : gagner à tout prix. La possibilité de négociations a pris fin il y a un mois et je ne vois pas vers quoi la situation se dirige », a déclaré Dmitri Kuleba.

Selon Kuleba, faute pour Washington d’avoir exercé à temps la pression diplomatique nécessaire, la situation a désormais pris une tout autre direction.

Les positions des parties sur les négociations et la mobilisation

Question

Partie ukrainienne (Kuleba / Zelensky)

Partie russe (Medvedev / Kremlin)

Négociations de paix

Estime que l’occasion diplomatique a été perdue il y a un mois

Le dialogue s’est enlisé dans le contexte de la politique américaine et occidentale

Question de la mobilisation

Affirme que les renseignements ont signalé un nouveau plan de mobilisation de Poutine

Affirme catégoriquement qu’aucune mobilisation n’est nécessaire

Stratégie militaire

Zelensky a annoncé un plan visant à contraindre Poutine à mettre fin à la guerre

S’oriente vers le renforcement de l’armée uniquement avec des militaires sous contrat

Le démenti de Medvedev et le plan de « contrainte » de Zelensky

Malgré les affirmations de Kuleba au sujet d’une mobilisation, le vice-président du Conseil de sécurité de Russie, Dmitri Medvedev, a fermement déclaré lors d’une réunion consacrée au recrutement de militaires sous contrat dans les forces armées russes qu’il n’y avait aucun besoin de mobilisation :

« Je le souligne une nouvelle fois : aucune mobilisation n’est nécessaire et elle n’est pas requise ! », a déclaré Dmitri Medvedev.

Dans le même temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, s’exprimant lors du Forum international de l’Ukraine, a de nouveau rappelé qu’il disposait d’un plan stratégique spécial visant à contraindre Vladimir Poutine par la force à mettre fin à la guerre si la diplomatie échouait.

Pensez-vous que les parties pourront bientôt revenir à la table des négociations, ou le conflit est-il devenu une confrontation durable et sans issue ?

Laissez votre opinion dans les commentaires et partagez immédiatement cette information importante avec vos amis qui suivent la géopolitique mondiale !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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