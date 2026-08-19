Les notes des joueurs de Premier League dévoilées dans EA Sports FC 27

EA Sports a lancé sa traditionnelle Semaine des notes et publié officiellement la liste des joueurs de Premier League les mieux notés dans le jeu vidéo « EA Sports FC 27 ». Cette annonce a suscité de vifs débats parmi les passionnés de football et les joueurs du monde entier. Établies chaque année à partir des statistiques et des performances observées dans le football réel, ces notes permettent aux fans d’évaluer les capacités de leurs joueurs préférés avant la prochaine saison. À ce sujet, Goal.com rapporte l’information.

Selon ixbt.com, l’attaquant de Manchester City Erling Haaland a pris la tête du classement avec une note générale de 91, devançant tous ses concurrents de la division. Le buteur norvégien conserve son statut de l’une des plus grandes stars du jeu grâce à 92 en tir, 89 en physique et 87 en vitesse. Il est suivi par le milieu espagnol Rodri, récemment transféré de Manchester City au FC Barcelona, qui occupe la deuxième place avec une note générale de 90.

Les leaders et le top 5

D’autres représentants des grands clubs figurent également parmi les joueurs les mieux notés de Premier League. Le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, affiche une note générale de 89 et se distingue par son excellente note de 92 en passes. Le gardien de Manchester City Gianluigi Donnarumma et le défenseur central d’Arsenal Gabriel ont eux aussi obtenu une note de 89.

La carte de Gabriel, pilier de la défense d’Arsenal, affiche une solide note de 91 en défense, confirmant qu’il est l’un des défenseurs centraux les plus redoutables du jeu. Les joueurs d’Arsenal et de Liverpool sont particulièrement nombreux parmi les mieux notés. Les représentants des Gunners et des Reds, David Raya, Declan Rice et William Saliba, ont obtenu une note générale de 88, tout comme le défenseur de Liverpool Virgil van Dijk.

Les stars des rangs inférieurs et la concurrence

Entre le top 10 et le top 20, des joueurs expérimentés comme Bukayo Saka, Alisson et Ruben Dias affichent une note générale de 87. Le milieu d’Arsenal Martin Odegaard ainsi que le duo de Chelsea composé d’Enzo Fernandez et de Moises Caicedo mènent également un groupe de grandes stars notées 86.

D’autres joueurs talentueux, suivis de près par les spécialistes et les supporters, n’ont pas été oubliés. Alexander Isak, Dominik Szoboszlai, Viktor Gyokeres, Rayan Cherki et Florian Wirtz ont notamment obtenu une note de 86. Granit Xhaka, lui, apparaît avec une note de 85 sous les couleurs de Sunderland.

À l’approche de la présentation officielle d’EA Sports FC 27, le monde du football continue de débattre de l’équité de ces chiffres et de leur influence sur le jeu sur le terrain. Fondées sur les données des performances réelles, ces notes suscitent à chaque édition un immense intérêt auprès de millions de joueurs.