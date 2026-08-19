« Il est sans égal au monde ! » : Flick révèle la vraie force de Rodri après son arrivée au Barça
Le lauréat du Ballon d’Or Rodri « Manchester City» en Catalogne a stupéfié tout le monde du football. L’entraîneur du FC Barcelone, Hans-Dieter Flick, a commenté personnellement ce transfert retentissant et a expliqué avec enthousiasme ce que le milieu de terrain espagnol apportera à l’équipe. Quelles qualités de Rodri l’entraîneur allemand a-t-il particulièrement appréciées ?
« Nous y avons cru à 100 % » : l’aveu retentissant de Flick
Flick a souligné que recruter Rodri représentait une occasion unique pour le géant catalan et que la direction du club n’avait jamais douté de cette opération :
« Le faire venir dans notre équipe était une formidable opportunité. C’est pourquoi nous avons cru à 100 % en ce transfert, car c’est un joueur fantastique. À mon avis, c’est actuellement le meilleur milieu défensif du monde. Il contrôle totalement le jeu, aide en défense et est également irréprochable dans les duels aériens. Rodri améliore le niveau de chacun de ses coéquipiers », a déclaré Hans-Dieter Flick.
Rodri et le FC Barcelone : détails du contrat et distinctions
Indicateur
Informations sur le joueur et conditions de l’accord
Joueur / Âge
Rodri (30 ans, milieu défensif)
Ancien club
« Manchester City» (Angleterre)
Durée du contrat
Jusqu’au 30 juin 2030
Plus haute distinction individuelle
Ballon d’Or 2024
Date de l’annonce officielle
18 août
Les fondations d’un titre en Catalogne
Élu meilleur joueur du monde en 2024, Rodri devrait devenir le principal pilier de la tactique de Flick au cœur du terrain. Sa stabilité dans l’entrejeu, sa résistance au pressing et sa vision du jeu pourraient faire du FC Barcelone un grand favori non seulement en Liga, mais aussi en Ligue des champions .
Pensez-vous que le transfert de Rodri peut ramener le FC Barcelone au sommet de l’Europe sous la direction de Hans-Dieter Flick ?
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