Le lauréat du Ballon d’Or Rodri « Manchester City» en Catalogne a stupéfié tout le monde du football. L’entraîneur du FC Barcelone, Hans-Dieter Flick, a commenté personnellement ce transfert retentissant et a expliqué avec enthousiasme ce que le milieu de terrain espagnol apportera à l’équipe. Quelles qualités de Rodri l’entraîneur allemand a-t-il particulièrement appréciées ?

« Nous y avons cru à 100 % » : l’aveu retentissant de Flick

Flick a souligné que recruter Rodri représentait une occasion unique pour le géant catalan et que la direction du club n’avait jamais douté de cette opération :

« Le faire venir dans notre équipe était une formidable opportunité. C’est pourquoi nous avons cru à 100 % en ce transfert, car c’est un joueur fantastique. À mon avis, c’est actuellement le meilleur milieu défensif du monde. Il contrôle totalement le jeu, aide en défense et est également irréprochable dans les duels aériens. Rodri améliore le niveau de chacun de ses coéquipiers », a déclaré Hans-Dieter Flick.

Rodri et le FC Barcelone : détails du contrat et distinctions

Indicateur Informations sur le joueur et conditions de l’accord Joueur / Âge Rodri (30 ans, milieu défensif) Ancien club « Manchester City» (Angleterre) Durée du contrat Jusqu’au 30 juin 2030 Plus haute distinction individuelle Ballon d’Or 2024 Date de l’annonce officielle 18 août

Les fondations d’un titre en Catalogne

Élu meilleur joueur du monde en 2024, Rodri devrait devenir le principal pilier de la tactique de Flick au cœur du terrain. Sa stabilité dans l’entrejeu, sa résistance au pressing et sa vision du jeu pourraient faire du FC Barcelone un grand favori non seulement en Liga, mais aussi en Ligue des champions .

Pensez-vous que le transfert de Rodri peut ramener le FC Barcelone au sommet de l’Europe sous la direction de Hans-Dieter Flick ?

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