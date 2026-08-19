Mourinho fait une déclaration surprenante et étonnante sur Kylian Mbappé

L’un des entraîneurs les plus célèbres du football mondial, José Mourinho, a salué le niveau de jeu de l’attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé et tenu des propos qui ont enflammé les fans. Quel geste du Français à l’entraînement impressionne autant le technicien portugais ?

« Il me fait rire à l’entraînement » : l’aveu choc de Mourinho

Le célèbre média espagnol El Chiringuito Dans une interview accordée au célèbre média espagnol El Chiringuito, José Mourinho a décrit le talent unique et le niveau de Mbappé sur le terrain, sans cacher ses émotions sincères :

« Son potentiel est tout simplement stratosphérique. Il est vraiment exceptionnel ! À l’entraînement, il me fait même rire parce qu’il joue beaucoup trop bien », a déclaré José Mourinho.

Kylian Mbappé : apogée de sa carrière et faits marquants

Indicateur Informations et palmarès du joueur Joueur / âge Kylian Mbappé (27 ans) Club actuel « Real Madrid» (Espagne) Historique des transferts A rejoint le Real Madrid à l’été 2024 en tant qu’agent libre après son départ du PSG Statut en équipe nationale Leader de l’équipe de France et star de la Coupe du monde Description de Mourinho « Un potentiel unique, à un niveau stratosphérique »

Une nouvelle ère à Madrid et la course au Ballon d’Or

Arrivé à l’été 2024 au Real Madrid en tant qu’agent libre après avoir quitté le club parisien, Mbappé est devenu l’arme offensive principale de l’équipe au Santiago Bernabéu. Sa régularité et son rythme élevé à l’entraînement comme en match officiel impressionnent totalement Mourinho, surnommé « The Special One », l’un des entraîneurs les plus exigeants du football mondial.

Pensez-vous que Kylian Mbappé, sous les couleurs du Real Madrid, Cristiano Ronaldopourrait battre les records historiques ou les performances de la légende portugaise sont-elles inaccessibles ?

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