Mourinho fait une déclaration surprenante et étonnante sur Kylian Mbappé

·2·Sport
Mourinho fait une déclaration surprenante et étonnante sur Kylian Mbappé

L’un des entraîneurs les plus célèbres du football mondial, José Mourinho, a salué le niveau de jeu de l’attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé et tenu des propos qui ont enflammé les fans. Quel geste du Français à l’entraînement impressionne autant le technicien portugais ?

« Il me fait rire à l’entraînement » : l’aveu choc de Mourinho

Le célèbre média espagnol El Chiringuito Dans une interview accordée au célèbre média espagnol El Chiringuito, José Mourinho a décrit le talent unique et le niveau de Mbappé sur le terrain, sans cacher ses émotions sincères :

« Son potentiel est tout simplement stratosphérique. Il est vraiment exceptionnel ! À l’entraînement, il me fait même rire parce qu’il joue beaucoup trop bien », a déclaré José Mourinho.

Kylian Mbappé : apogée de sa carrière et faits marquants

Indicateur

Informations et palmarès du joueur

Joueur / âge

Kylian Mbappé (27 ans)

Club actuel

« Real Madrid» (Espagne)

Historique des transferts

A rejoint le Real Madrid à l’été 2024 en tant qu’agent libre après son départ du PSG

Statut en équipe nationale

Leader de l’équipe de France et star de la Coupe du monde

Description de Mourinho

« Un potentiel unique, à un niveau stratosphérique »

Une nouvelle ère à Madrid et la course au Ballon d’Or

Arrivé à l’été 2024 au Real Madrid en tant qu’agent libre après avoir quitté le club parisien, Mbappé est devenu l’arme offensive principale de l’équipe au Santiago Bernabéu. Sa régularité et son rythme élevé à l’entraînement comme en match officiel impressionnent totalement Mourinho, surnommé « The Special One », l’un des entraîneurs les plus exigeants du football mondial.

Pensez-vous que Kylian Mbappé, sous les couleurs du Real Madrid, Cristiano Ronaldopourrait battre les records historiques ou les performances de la légende portugaise sont-elles inaccessibles ?

Partagez votre avis dans les commentaires et envoyez immédiatement cette déclaration marquante aux fans du Real Madrid et de Mbappé !

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Les notes des joueurs de Premier League dévoilées dans EA Sports FC 27Les notes des joueurs de Premier League dévoilées dans EA Sports FC 27Aujourd'hui, 10:13« La décision mystérieuse de Maresca » : la raison du repositionnement inhabituel de Husanov révélée« La décision mystérieuse de Maresca » : la raison du repositionnement inhabituel de Husanov révéléeAujourd'hui, 08:59Les légionnaires ouzbeks à l’honneur en Iran : victoires dramatiques du Tractor et d’EsteghlalLes légionnaires ouzbeks à l’honneur en Iran : victoires dramatiques du Tractor et d’EsteghlalAujourd'hui, 06:52« Al-Nassr » inscrit quatre buts sans ses stars — le festival de João Félix« Al-Nassr » inscrit quatre buts sans ses stars — le festival de João FélixAujourd'hui, 06:49Après la lourde défaite de Neftchi à Buxoro, qu’a révélé Islom Ismoilov ?Après la lourde défaite de Neftchi à Buxoro, qu’a révélé Islom Ismoilov ?Aujourd'hui, 06:44Rodri révèle la vraie raison pour laquelle il a choisi le FC BarceloneRodri révèle la vraie raison pour laquelle il a choisi le FC BarceloneAujourd'hui, 06:38
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
La FIFA dévoile les statistiques impressionnantes d'Abduqodir Husanov
La FIFA dévoile les statistiques impressionnantes d'Abduqodir Husanov