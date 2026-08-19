Manchester City —le premier match officiel de la nouvelle saison, une lourde défaite 0-3 contre Arsenal dans le Community Shield, a déclenché un vif débat autour du club. La décision du nouvel entraîneur Enzo Maresca de placer sur le côté le défenseur central devenu la saison dernière le meilleur des « Citizens », Abduqodir Husanova surpris de nombreux supporters. Quelle situation exceptionnelle se cachait derrière ce choix tactique inattendu ?

Une blessure choc avant le match : pourquoi Husanov a-t-il joué sur le côté ?

Selon des sources britanniques réputées — esteemedkompany.com et The Sun , la présence de Husanov sur le côté n’était pas une expérience planifiée par Maresca, mais une mesure forcée :

« Lors de l’échauffement avant le match contre Arsenal, le latéral droit titulaire Matheus Nunes s’est soudainement blessé. La situation était si sérieuse que le staff médical a dû longuement rassurer le joueur portugais. Maresca a donc été contraint de placer en urgence Abduqodir Husanov au poste de latéral droit. » — le journaliste de The Sun Oli Gamp.

Husanov et la défense de Manchester City»

Indicateur Situation et détails Résultat du Community Shield Arsenal – Manchester City (3-0) Position de Husanov Latéral droit (changement d’urgence imposé) Situation de Nunes Blessure inattendue à l’entraînement, en phase de récupération Prochain match Contre Bournemouth lors de la 1re journée de Premier League Statut de Husanov la saison dernière L’un des trois meilleurs joueurs du club (en défense centrale)

Un grand test avant le début de la Premier League : qui jouera contre Bournemouth ?

La saison dernière, Husanov avait lui aussi commencé sur le côté avant de revenir dans l’axe, où il s’était imposé comme l’un des joueurs les plus fiables de City. Toutefois, les spécialistes ont relevé qu’il n’avait pas pleinement convaincu sur le flanc lors du Community Shield :

« Si Matheus Nunes ne récupère pas complètement avant la première journée contre Bournemouth, Enzo Maresca devra de nouveau aligner Abduqodir Husanov au poste de latéral droit. Le nouvel entraîneur est confronté à un sérieux problème d’effectif dès le début de la saison 2026/2027. » — l’expert d’esteemedkompany.com Adam Marrett.

Le poste principal du défenseur ouzbek de 22 ans en Premier League cette saison dépend directement de la vitesse de récupération de Nunes et des prochaines décisions de Maresca.

Selon vous, Abduqodir Husanov est-il plus utile en défense centrale ou peut-il également s’imposer sur le côté sous les ordres du nouvel entraîneur ?

Donnez votre avis dans les commentaires et partagez cette information exclusive avec vos amis passionnés de football !