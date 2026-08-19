Honor prépare le premier téléphone pliable au monde doté d’une puce 2-nm

Une nouvelle étape s’ouvre dans l’adoption des technologies avancées sur le marché des smartphones. Selon ixbt.com, Honor prévoit d’équiper son premier smartphone pliable grand format du tout dernier processeur Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Si cette information se confirme, cet appareil deviendra le premier gadget pliable au monde doté d’un système à puce unique gravé en 2-nm, bouleversant ainsi la concurrence dans ce segment. Ixbt.com rapporte cette information.

Selon les informations diffusées par l’insider reconnu du secteur SmartPikachu, Honor serait actuellement la seule entreprise à tester activement la puce Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro sur son appareil pliable grand format. Qualcomm devrait présenter officiellement ce processeur de nouvelle génération lors du traditionnel événement Snapdragon Summit 2026, prévu le mois prochain.

Des capacités technologiques avancées

Le nouveau processeur devrait être fabriqué selon le procédé technologique avancé en 2-nm, offrant ainsi des performances et une efficacité énergétique nettement supérieures à celles des solutions en 3-nm. Selon les spécialistes, un tel bond technologique est particulièrement important pour les smartphones pliables, qui doivent constamment relever des défis supplémentaires en matière d’autonomie et de dissipation thermique.

D’après les premières informations, le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro adopterait une architecture Oryon remaniée à huit cœurs, fonctionnant selon une configuration 2+3+3. L’appareil devrait également être équipé d’un accélérateur graphique Adreno 850 prenant en charge la technologie AI Frame Fusion. Cela garantirait d’excellents résultats dans les jeux mobiles et les tâches d’intelligence artificielle.

Des résultats records au test AnTuTu

Les capacités du système dépendent non seulement de son architecture, mais aussi de la mémoire. La puce devrait être parfaitement compatible avec la mémoire vive LPDDR6 de nouvelle génération et le stockage UFS 5.0. Cela accélérera encore le traitement des données et fera passer l’expérience utilisateur à un niveau supérieur.

Selon les premiers résultats des tests AnTuTu, le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro aurait obtenu un score impressionnant, proche de 4,83 millions de points. Si Honor parvient à intégrer efficacement cette puissance dans son smartphone pliable grand format, l’entreprise disposera d’arguments solides pour revendiquer une position de leader absolu parmi les appareils de cette catégorie.