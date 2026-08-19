Jamal Musiala parle du problème neurologique qui lui a été diagnostiqué

Le milieu de terrain du Bayern Munich, Jamal Musiala, s’est adressé aux supporters après des incidents inquiétants survenus lors de matchs amicaux de pré-saison, révélant la vérité sur son état de santé. L’international allemand a confirmé qu’on lui avait diagnostiqué des crises d’absence traitables après s’être évanoui à deux reprises sur le terrain en l’espace de quatre jours. Cette situation avait suscité de vives inquiétudes dans le monde du football, mais la déclaration du joueur a permis de clarifier les choses. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Il s’est avéré que le joueur de 23 ans s’était effondré mardi lors du match contre Heidenheim, peu après son entrée en jeu en seconde période. Les joueurs présents sur le terrain ont formé un cercle de protection autour de Musiala pendant que les médecins lui prodiguaient des soins. Cet incident faisait suite à un épisode similaire survenu samedi lors d’un match amical contre le RB Leipzig, au cours duquel le joueur avait également quitté la pelouse désorienté.

Diagnostic neurologique et suivi médical

Selon Goal.com et d’autres médias sportifs de premier plan, Jamal Musiala s’est adressé à ses supporters sur les réseaux sociaux et a expliqué que ces épisodes étaient liés à un dysfonctionnement neurologique. Il a souligné que ces crises pouvaient sembler très effrayantes au début, mais qu’elles faisaient désormais partie de son quotidien et qu’il suivait un traitement.

Dans sa déclaration, le footballeur a insisté sur le fait que ce problème ne représentait pas de risque à long terme pour la suite de sa carrière professionnelle et qu’il était suivi par des spécialistes. Le Bayern Munich et ses proches sont pleinement informés de la situation et lui apportent tout leur soutien. Musiala s’est déclaré satisfait de la qualité des soins médicaux reçus et a affirmé envisager l’avenir avec optimisme.

Direction du club et conclusions médicales

Après le match de mardi, le directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl, a confirmé dans une déclaration que la direction du club connaissait parfaitement les antécédents médicaux du joueur. Les médecins et les experts médicaux ont autorisé le footballeur à poursuivre sa carrière professionnelle en toute sécurité.

Musiala a lui-même confirmé qu’il était prêt à reprendre la compétition et à continuer d’assumer ses responsabilités sur le front de l’attaque de l’équipe. Le staff du Bayern Munich continue également de veiller sur lui tout en surveillant étroitement son état. Malgré ces problèmes médicaux, la détermination et le professionnalisme du joueur sont salués par les supporters.