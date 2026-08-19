Le système d’exploitation HarmonyOS 6 installé sur plus de 80 millions d’appareils

La dernière création de Huawei, le système d’exploitation HarmonyOS 6, a franchi une étape importante sur le marché technologique mondial en étant installé avec succès sur plus de 80 millions de gadgets. Selon ixbt.com, cette plateforme avance rapidement pour devenir le principal concurrent d’Android et d’iOS, tout en augmentant son nombre d’utilisateurs à un rythme record. Ixbt.com le rapporte ainsi.

Selon les données disponibles, le système d’exploitation de Huawei fonctionne actuellement sur plus de 80,12 millions d’appareils. La popularité croissante du système se reflète également dans sa vitesse de déploiement : au cours des six derniers jours seulement, près d’un million de nouveaux appareils ont rejoint cet écosystème.

D’après les statistiques, plus de 170 000 nouveaux appareils sont activés chaque jour dans le monde avec ce système d’exploitation. Cette croissance stable et soutenue permet au géant chinois de viser l’ambitieux objectif d’atteindre avec succès le cap des 100 millions d’appareils d’ici la fin de l’année.

Expansion de l’écosystème et nouvelles fonctionnalités

Huawei met en œuvre une stratégie ambitieuse pour développer sa plateforme mobile. En produisant des smartphones modernes dans différentes catégories de prix et en élargissant la gamme d’appareils équipés de son propre OS, l’entreprise renforce considérablement sa position sur le marché.

La nouvelle version d’HarmonyOS 6 offre aux utilisateurs une interface entièrement repensée, des fonctionnalités avancées fondées sur les technologies d’intelligence artificielle et d’importantes améliorations en matière de sécurité. Les performances globales du logiciel ont également été considérablement optimisées afin d’assurer un fonctionnement stable.

Plans et perspectives d’avenir

Pour Huawei, la prochaine étape importante devrait être la présentation d’HarmonyOS 7. Selon les prévisions des experts, ce système de nouvelle génération fera ses débuts le mois prochain, en même temps que la présentation de la série de smartphones Mate 90.

Si la nouvelle plateforme conserve son rythme de croissance actuel, elle ne devrait pas rester une simple solution alternative, mais devenir une véritable alternative indépendante et un substitut à part entière des deux grands systèmes d’exploitation mobiles qui dominent le marché mondial.