CDM 2026 : pronostics précis pour trois matchs — la série continue-t-elle ?

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CDM 2026 : pronostics précis pour trois matchs — la série continue-t-elle ?

Les 1er et 2 juillet, nous avons correctement prédit les équipes qualifiées lors des six matchs de barrage. Nos pronostics pour l'Angleterre, la Belgique, les États-Unis, l'Espagne, le Portugal et la Suisse se sont révélés exacts à 100 %.

C'est maintenant au tour des trois dernières rencontres des 1/16es de finale de la CDM 2026. Cette fois, nous misons sur l'Égypte, l'Argentine et la Colombie.

Australie — Égypte : un seul but pourrait tout décider

C'est le match le plus difficile à pronostiquer de la journée.

L'Australie peut être dangereuse grâce aux duels physiques, à son rythme élevé et aux coups de pied arrêtés. Cependant, l'équipe fait face à des problèmes liés aux blessures de certains joueurs. L'Égypte, quant à elle, est toujours invaincue dans la compétition et se distingue par une défense organisée. L'état de forme de Mohamed Salah pourrait sérieusement influencer le scénario du match.

L'expérience des barrages de l'Égypte et son style de jeu prudent lui donnent un léger avantage. Nous ne nous attendons pas à un match riche en buts.

Pronostic : Australie — Égypte 0:1

Qualifié : Égypte

Indice de confiance : 57 %

Argentine — Cap-Vert : ce ne sera pas facile pour le favori

Sur le papier, l'Argentine est le grand favori de ce duel. Cependant, le Cap-Vert n'a pas encore perdu lors de ce Mondial et a montré sa solidité face à l'Espagne, l'Uruguay et l'Arabie Saoudite.

Lionel Scaloni a lui-même souligné la défense organisée et les contre-attaques de l'adversaire. Le retour de Lionel Messi dans le onze titulaire est attendu, mais en raison de la chaleur et d'éventuelles prolongations, son temps de jeu pourrait être géré.

Le Cap-Vert pourrait résister durant les premières minutes. Cependant, le talent individuel et la profondeur du banc de l'Argentine feront la différence à la fin.

Pronostic : Argentine — Cap-Vert 2:0

Qualifié : Argentine

Indice de confiance : 84 %

Colombie — Ghana : les Sud-Américains sont favoris

La Colombie semble supérieure en termes de possession de balle et d'options offensives. L'entraîneur du Ghana, Carlos Queiroz, ayant précédemment travaillé avec la sélection colombienne, connaît bien les joueurs et les caractéristiques de jeu de l'adversaire. Cela pourrait aider tactiquement les Africains.

Néanmoins, le potentiel offensif de la Colombie est plus important. Le Ghana commencera le match avec un style fermé et tentera de tenir le score le plus longtemps possible. C'est pourquoi nous attendons une victoire par un seul but plutôt qu'un score fleuve.

Pronostic : Colombie — Ghana 1:0

Qualifié : Colombie

Indice de confiance : 68 %

Pronostics finaux

Match

Score probable

Qualifié

Australie — Égypte

0:1

Égypte

Argentine — Cap-Vert

2:0

Argentine

Colombie — Ghana

1:0

Colombie

Ainsi, selon nos pronostics, les trois derniers tickets pour les 1/8es de finale de la CDM 2026 seront décrochés par l'Égypte, l'Argentine et la Colombie.

Le plus gros risque est le match Australie — Égypte. Le choix le plus sûr est la victoire de l'Argentine.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

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